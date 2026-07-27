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Agenția Națională de Administrare Fiscală pregătește o acțiune de amploare ce va afecta sute de mii de contribuabili din România.

Fisc-ul a început deja să proceseze pachete masive de date primite din partea celorlalte state membre ale Uniunii Europene și urmează să trimită decizii de impunere pentru sumele obținute în afara țării și nedeclarate autorităților române în perioada 2021-2024, notează profit.ro.

Persoanele care au realizat venituri peste hotare între 2021 și 2024 fără să le declare la ANAF vor primi decizii de impunere în perioada următoare. Identificarea persoanelor vizate s-a realizat prin intermediul mecanismelor de cooperare și schimb automat de informații dintre administrațiile fiscale europene. Printre statele care au furnizat pachete consistente de date se numără Spania, o țară în care comunitatea de români este extrem de numeroasă.

Inspectorii fiscali au pus ochii pe mai multe categorii de bani neimpozitați pe teritoriul național. Printre cele mai frecvente activități vizate se numără închirierea locuințelor în regim hotelier prin platforme internaționale, câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede, precum și sumele obținute din diverse activități independente desfășurate pe piața externă.

Notificările pleacă până în octombrie, dar apare și problema rezidenței fiscale

Trimiterea deciziilor de impunere debutează în aceste zile și se va derula treptat până în luna octombrie. Acțiunea acoperă deocamdată intervalul 2021-2024, urmând ca informațiile financiare aferente anului 2025 să fie completate și procesate pe măsură ce restul statelor europene le predau sistemului fiscal românesc.

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În cadrul aceleiași operațiuni, Fiscul a depistat o altă problemă majoră legată de românii stabiliți de mulți ani în străinătate. Deși aceștia își achită taxele și impozitele în mod legal în țările de adopție, mulți nu au depus la ANAF formularul privind schimbarea rezidenței fiscale. Ca urmare, aceste persoane vor fi obligate să își clarifice de urgență statutul în raport cu statul român pentru a evita impunerea unor duble obligații de plată sau penalități nedorite.

Foto – arhivă

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