Ferran Torres și Marcos Llorente, imaginea cu care au pus fanii pe jar. Cum au fost surprinși cei doi fotbaliști

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Ferran Torres și Marcos Llorente au atras atenția în Ibiza, după ce o fotografie cu un gest de afecțiune între cei doi a devenit virală. Fanii au speculat online că între cei doi ar exista ceva mai mult de o prietenie, însă alții au explicat că gestul e obișnuit între prieteni.

Ferran Torres și Marcos Llorente, imagine virală din vacanță

Un gest spontan între doi prieteni apropiați a reușit să cucerească internetul și să provoace o avalanșă de reacții. În mijlocul unei vacanțe relaxante pe insula Ibiza, Ferran Torres și Marcos Llorente, două vedete ale fotbalului spaniol, au fost surprinși într-o ipostază care a stârnit zâmbete, controverse și… multe speculații.

După ce au contribuit la victoria istorică a Spaniei în finala Cupei Mondiale din 2026, cei doi internaționali au ales să-și încarce bateriile pe un iaht de lux în Ibiza. Finala, disputată pe MetLife Stadium din SUA, a fost decisă de golul lui Ferran Torres în minutul 106, un moment ce l-a transformat în eroul unei națiuni. Dar, de data aceasta, performanțele sportive au făcut loc unei povești mai relaxate, dar nu mai puțin captivante.

Publicația Hola a difuzat mai multe fotografii din vacanța celor doi, arătându-i înotând, râzând și bucurându-se de soare. Însă o imagine în care Ferran Torres îl îmbrățișează pe Marcos Llorente și îl sărută glumeț pe obraz a devenit rapid virală.

📍LO MÁS VIRAL: Los futbolistas españoles FERRAN TORRES Y MARCOS LLORENTE disfrutando de las vacaciones tras ganar la Copa del Mundo.



El delantero del Barcelona y héroe de España en la Final del Mundial 2026 está dando de qué hablar por unas fotografías junto a Marcos Llorente… pic.twitter.com/pCgOlDqwGt — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 24, 2026

Reacțiile online nu au întârziat să apară. Un utilizator a comentat: „Am crezut că sunt un cuplu”, în timp ce altul a glumit: „Sunt literalmente într-o vacanță romantică de vară!”.

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Prietenie sau altceva?

În timp ce unii au speculat asupra relației celor doi, mulți internauți au fost rapizi în a explica contextul. În cultura spaniolă și în alte țări europene, astfel de gesturi de afecțiune între prieteni sunt absolut normale.

„Nu e nimic romantic aici, sunt doar doi prieteni apropiați care se distrează”, au subliniat mai mulți utilizatori.

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Marcos Llorente este căsătorit cu Patricia Noarbe, influencer cunoscută online drept Paddy, cu care urmează să aibă primul copil. De altfel, mai mulți prieteni, inclusiv femei, au participat la vacanța din Ibiza, deși nu apar în toate imaginile publicate.

În ceea ce îl privește pe Ferran Torres, presa spaniolă notează că atacantul Barcelonei este în prezent singur, după o despărțire recentă de influencerița Martina Alguero. În trecut, acesta a avut o relație cu Sira Martinez, fiica fostului selecționer al Spaniei, Luis Enrique.

Sursă foto: Profimedia

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