Pedro Sanchez răspunde ferm amenințărilor lui Donald Trump, după ce Spania nu a permis SUA să utilizeze bazele sale împotriva Iranului: „Nu vom fi complicii a ceva ce este rău pentru lume”

Premierul spaniol Pedro Sanchez a reacționat ferm la declarațiile președintelui american Donald Trump, reafirmând angajamentul Madridului față de dreptul internațional și respingând categoric escaladarea conflictelor prin violență. Declarațiile acestuia vin în contextul tensiunilor legate de refuzul Spaniei de a permite utilizarea bazelor militare din Andaluzia pentru operațiuni în Orientul Mijlociu.

Pedro Sanchez răspunde amenințărilor lui Donald Trump

După ce Donald Trump a amenințat să rupă relațiile comerciale dintre SUA și Spania, catalogând țara iberică drept un „partener groaznic” în NATO pentru că a refuzat să permită americanilor să folosească bazele din Andaluzia pentru a lansa un atac împotriva Iranului, premierul spaniol Pedro Sanchez a răsuns ferm președintelui american.

„Poziția guvernului spaniol în această situație este clară și consecventă. Este aceeași pe care am menținut-o în Ucraina, precum și în Gaza. În primul rând, spunem nu la încălcarea dreptului internațional, care ne protejează pe toți, în special pe cei mai vulnerabili, populația civilă. În al doilea rând, spunem nu la presupunerea că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflicte, prin bombe. Și în final, spunem nu la repetarea greșelilor din trecut”, a transmis Pedro Sanchez, în cadrul unui discurs televizat.

În fața criticilor aduse de Donald Trump, care a reproșat Spaniei că nu și-a majorat bugetul apărării conform noilor cerințe NATO, premierul spaniol a subliniat că „nu vom fi complicii a ceva ce este rău pentru lume şi care este totodată contrar valorilor şi intereselor noastre doar de frica represaliilor”.

El a avertizat că „nu se poate răspunde ilegalității cu o alta, pentru că aşa încep marile catastrofe ale omenirii”.

Uniunea Europeană, solidară cu Spania

În acest context tensionat, Uniunea Europeană și-a exprimat solidaritatea cu Spania și a transmis că este pregătită să își apere interesele împotriva amenințărilor comerciale venite din partea administrației americane.

„Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele membre şi cu cetăţenii acestora şi suntem pregătiţi să reacţionăm, dacă este necesar, prin politica noastră comercială comună, pentru a apăra interesele UE”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Pedro Sanchez a subliniat că poziția Spaniei este împărtășită de „multe alte guverne” și de „milioane de cetățeni și cetățene care, în toată Europa, în America de Nord și Orientul Mijlociu nu cer mai mult război și mai multă incertitudine mâine”.

Pe lângă tensiunile generate de utilizarea bazelor militare din Andaluzia, Donald Trump a criticat Spania pentru cheltuielile militare insuficiente, cerând o alocare de 5% din PIB pentru apărare, conform noilor obiective NATO susținute de Washington.

