  MENIU  
Home > Știri > Pedro Sanchez răspunde ferm amenințărilor lui Donald Trump, după ce Spania nu a permis SUA să utilizeze bazele sale împotriva Iranului: „Nu vom fi complicii a ceva ce este rău pentru lume”

Pedro Sanchez răspunde ferm amenințărilor lui Donald Trump, după ce Spania nu a permis SUA să utilizeze bazele sale împotriva Iranului: „Nu vom fi complicii a ceva ce este rău pentru lume”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a reacționat ferm la declarațiile președintelui american Donald Trump, reafirmând angajamentul Madridului față de dreptul internațional și respingând categoric escaladarea conflictelor prin violență. Declarațiile acestuia vin în contextul tensiunilor legate de refuzul Spaniei de a permite utilizarea bazelor militare din Andaluzia pentru operațiuni în Orientul Mijlociu.

Pedro Sanchez răspunde amenințărilor lui Donald Trump

După ce Donald Trump a amenințat să rupă relațiile comerciale dintre SUA și Spania, catalogând țara iberică drept un „partener groaznic” în NATO pentru că a refuzat să permită americanilor să folosească bazele din Andaluzia pentru a lansa un atac împotriva Iranului, premierul spaniol Pedro Sanchez a răsuns ferm președintelui american.

„Poziția guvernului spaniol în această situație este clară și consecventă. Este aceeași pe care am menținut-o în Ucraina, precum și în Gaza. În primul rând, spunem nu la încălcarea dreptului internațional, care ne protejează pe toți, în special pe cei mai vulnerabili, populația civilă. În al doilea rând, spunem nu la presupunerea că lumea își poate rezolva problemele doar prin conflicte, prin bombe. Și în final, spunem nu la repetarea greșelilor din trecut”, a transmis Pedro Sanchez, în cadrul unui discurs televizat.

În fața criticilor aduse de Donald Trump, care a reproșat Spaniei că nu și-a majorat bugetul apărării conform noilor cerințe NATO, premierul spaniol a subliniat că „nu vom fi complicii a ceva ce este rău pentru lume şi care este totodată contrar valorilor şi intereselor noastre doar de frica represaliilor”.

Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Recomandarea zilei

El a avertizat că „nu se poate răspunde ilegalității cu o alta, pentru că aşa încep marile catastrofe ale omenirii”.

Citește și: Dificultăți în procesul de pensionare din cauza unui act. Care este și cum îl poți obține

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Recomandarea zilei

Citește și: Traian Băsescu, avertisment cu privire la războiul din Orientul Mijlociu: „Iranienii sunt tot mai aproape de realizarea bombei nucleare. Nu mai există variantă de dat înapoi!”

Uniunea Europeană, solidară cu Spania

În acest context tensionat, Uniunea Europeană și-a exprimat solidaritatea cu Spania și a transmis că este pregătită să își apere interesele împotriva amenințărilor comerciale venite din partea administrației americane.

„Comisia se va asigura că interesele Uniunii Europene sunt pe deplin protejate. Suntem solidari cu toate statele membre şi cu cetăţenii acestora şi suntem pregătiţi să reacţionăm, dacă este necesar, prin politica noastră comercială comună, pentru a apăra interesele UE”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Citește și: Ajutoare financiare pentru milioane de pensionari. Anunțul ministrului Muncii, Florin Manole: „Sunt măsuri utile în limita bugetului pe care îl avem!”

Citește și: Guvernul a adoptat reducerea impozitelor. Categoriile vizate de noile măsuri fiscale

Pedro Sanchez a subliniat că poziția Spaniei este împărtășită de „multe alte guverne” și de „milioane de cetățeni și cetățene care, în toată Europa, în America de Nord și Orientul Mijlociu nu cer mai mult război și mai multă incertitudine mâine”.

Pe lângă tensiunile generate de utilizarea bazelor militare din Andaluzia, Donald Trump a criticat Spania pentru cheltuielile militare insuficiente, cerând o alocare de 5% din PIB pentru apărare, conform noilor obiective NATO susținute de Washington.

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Fanatik
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
Gică Mihali, verdict tranșant despre situația lui Boateng la Dinamo: „Îl ajuta și pe Stoinov”. Ce spune despre Pușcaș
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
3 zodii cu mir în frunte în luna martie. Își reglează conturile cu oamenii din trecut și primesc noi oferte de muncă, foarte bănoase
3 zodii cu mir în frunte în luna martie. Își reglează conturile cu oamenii din trecut și primesc noi oferte de muncă, foarte bănoase
TV Mania
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
Cât de departe este, de fapt, arena Beșiktaș, unde se joacă Turcia – România, de locul în care NATO a interceptat o rachetă balistică a Iranului
Valentina Pelinel, imagini rare cu copiii lui Borcea! Cum i-a putut filma în vacanţa din Miami pe cei mici, sunt fotografiile momentului
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Imaginea controversată cu Andrew pe podeaua casei lui Epstein
Horia Brenciu revine în România, dar familia lui rămâne în Kuala Lumpur. De ce a luat artistul această decizie: „Am fost nevoiți”
Bogdan Mihai, tenorul român blocat într-un buncăr din Israel: „Momentul în care sună sirenele aici te înspăimântă, pur și simplu”
Vedete blocate în în Emiratele Arabe Unite după izbucnirea conflictului în Iran. Mesajele transmise de Horia Brenciu și Anca Țurcașiu
Buget mai mare pentru Erasmus+
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Jorge, dezvăluiri rare despre căsnicie: "E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme!" ce spune despre soția sa, Ramona
Jorge, dezvăluiri rare despre căsnicie: "E o lecție pe care n-o înveți din cărți și nici din filme!" ce spune despre soția sa, Ramona
Ruxandra Luca, prima reacție după incidentul de la benzinărie: „Am ales să tac o perioadă”
Ruxandra Luca, prima reacție după incidentul de la benzinărie: „Am ales să tac o perioadă”
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Anunțul făcut de Radu Vâlcan despre Insula Iubirii sezonul 10. Ce se întâmplă în aceste momente cu emisiunea de la Antena 1: „Știu că nerăbdarea este mare”
Anunțul făcut de Radu Vâlcan despre Insula Iubirii sezonul 10. Ce se întâmplă în aceste momente cu emisiunea de la Antena 1: „Știu că nerăbdarea este mare”
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Monica Anghel, moment special pe scenă alături de fiul ei. Cum a surprins-o Aviv pe artistă. Tânărul a ținut un discurs emoționant: "O iubesc extraordinar de mult." Foto
Ce s-a aflat acum despre contribuția pe care o vor avea Jeff Bezos și Lauren Sánchez la Gala Met 2026. Decizia a generat controverse majore: "Va fi incredibil"
Ce s-a aflat acum despre contribuția pe care o vor avea Jeff Bezos și Lauren Sánchez la Gala Met 2026. Decizia a generat controverse majore: "Va fi incredibil"
DailyBusiness.ro
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
A1.ro
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Mesajul transmis de Călin și Cristela Georgescu după decesul lui Zsolt Kerestely: „Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl ierte”
Mesajul transmis de Călin și Cristela Georgescu după decesul lui Zsolt Kerestely: „Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îl ierte”
Cristina Cioran, declarații tranșante despre Alex Dobrescu: "El și-ar dori să vadă fetița, copiii, dar deocamdată nu! De ce nu îl vizitează în închisoare
Cristina Cioran, declarații tranșante despre Alex Dobrescu: "El și-ar dori să vadă fetița, copiii, dar deocamdată nu! De ce nu îl vizitează în închisoare
Mario Iorgulescu va fi rejudecat. ÎCCJ a decis. Ce se va întâmpla în continuare
Mario Iorgulescu va fi rejudecat. ÎCCJ a decis. Ce se va întâmpla în continuare
Horia Brenciu revine în România, dar familia lui rămâne în Kuala Lumpur. De ce a luat artistul această decizie: „Am fost nevoiți”
Horia Brenciu revine în România, dar familia lui rămâne în Kuala Lumpur. De ce a luat artistul această decizie: „Am fost nevoiți”
Observator News
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Angajatorii spun direct cu cât plătesc începătorii. Jobul unde salariul ajunge la 5.700 de lei
Libertatea pentru Femei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Statistici alarmante: Doar 55% dintre români au mers la stomatolog în ultimul an
Statistici alarmante: Doar 55% dintre români au mers la stomatolog în ultimul an
De ce „super-vârstnicii” nu fac boala Alzheimer? Speranțe pentru viitoare tratamente
De ce „super-vârstnicii” nu fac boala Alzheimer? Speranțe pentru viitoare tratamente
Glicemia îți poate pune viața în pericol în câteva ore. Ce trebuie să faci imediat când zahărul din sânge crește brusc
Glicemia îți poate pune viața în pericol în câteva ore. Ce trebuie să faci imediat când zahărul din sânge crește brusc
Investiții majore în sănătate: România discută cu Banca Europeană de Investiții despre spitale regionale și digitalizarea sistemului medical
Investiții majore în sănătate: România discută cu Banca Europeană de Investiții despre spitale regionale și digitalizarea sistemului medical
TV Mania
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Calista Flockhart, apariție de revistă la 61 de ani! Cum a fost surprinsă alături de Harrison Ford la Actor Awards 2026
Calista Flockhart, apariție de revistă la 61 de ani! Cum a fost surprinsă alături de Harrison Ford la Actor Awards 2026
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton