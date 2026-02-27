Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care introduce o serie de facilități fiscale pentru proprietari, persoane cu handicap și pentru cei care dețin clădiri vechi.

Măsurile au fost adoptate în ședința de vineri, 27 februarie 2026, după ce actul normativ a fost reintrodus pe ordinea de zi, deși inițial fusese retras. Scopul principal este diminuarea poverii fiscale pentru categoriile vulnerabile și pentru proprietarii de imobile istorice sau cu vechime considerabilă.

Reduceri pentru impozitul pe clădiri

Una dintre cele mai importante modificări vizează impozitul pe clădiri. Persoanele cu handicap grav beneficiază de o reducere de 50% pentru locuința de domiciliu, iar cele cu handicap accentuat primesc o reducere de 25%. Facilitatea se aplică doar pentru partea deținută de persoana îndreptățită, pe baza documentelor depuse la autoritățile locale, notează Observator News.

O altă categorie vizată este cea a clădirilor vechi. Imobilele cu o vechime între 50 și 100 de ani vor avea o reducere de 15% a valorii impozabile, iar cele mai vechi de 100 de ani vor beneficia de o reducere de 25%. În cazul renovărilor majore, anul finalizării clădirii poate fi actualizat dacă valoarea acesteia crește cu cel puțin 50%.

Citeşte şi: Premierul Ilie Bolojan anunță reducerea cheltuielilor din universități. „Începând din toamna acestui an!”

Citeşte şi: Guvernul anunță o altă măsură drastică. „Mi se pare că este mult mai corect ca…” Decizia lui Ilie Bolojan

Citeşte şi: Ilie Bolojan, anunț dur: abuzurile din sistemul de dizabilități vor fi investigate. „Trebuie să o facem! Există certificate care nu au fost eliberate în bună regulă”

Citeşte şi: Premierul Ilie Bolojan amenință cu demiteri în lanț pentru blocajele din PNRR: „Revocări din funcție!”

Facilități pentru terenuri și autovehicule

Ordonanța prevede și reduceri pentru impozitul pe teren. Persoanele cu handicap grav primesc o reducere de 50% pentru terenul aferent locuinței, iar cele cu handicap accentuat beneficiază de o reducere de 25%.

În ceea ce privește impozitul auto, contribuabilii pot alege un singur autovehicul sub 2000 cmc pentru care să se aplice reducerea. Persoanele cu handicap grav primesc o reducere de 50%, iar cele cu handicap accentuat, de 25%.

Restituirea sumelor plătite în plus și alte măsuri

Pentru cei care au achitat deja taxele și impozitele locale înainte de intrarea în vigoare a ordonanței, statul garantează că sumele plătite în plus vor fi regularizate sau restituite. Consiliile locale au la dispoziție 15 zile pentru a ajusta cotele adiționale în funcție de noile prevederi.

Un alt punct inclus în ordonanță permite finanțarea urgentă a lucrărilor la Stația de tratare a apei Cerbureni din Curtea de Argeș, chiar înainte de aprobarea bugetului local, pentru a evita întârzieri în proiectele de infrastructură esențiale.

Urmărește-ne pe Google News