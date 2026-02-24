Premierul Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații ferme privind ritmul reformelor și investițiilor din PNRR, avertizând că întârzierile nu vor mai fi tolerate și că responsabilitatea pentru eventualele pierderi de fonduri europene va fi una directă, atât politică, cât și administrativă. Mesajul a fost transmis în cadrul unui comitet interministerial în care s-a analizat stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență.

Presiune maximă pe ministere: „Răspunderea va fi politică”

Premierul a cerut tuturor ministerelor implicate să accelereze proiectele și să elimine blocajele până la termenul limită de 31 august, subliniind că întârzierile la plata facturilor pentru lucrările făcute în cadrul proiectelor sau la îndeplinirea jaloanelor nu vor mai fi acceptate.

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștri și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR”, a declarat Ilie Bolojan, citat de Hotnews.

El a transmis și un avertisment pentru aparatul administrativ: „În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani.”

În cadrul întâlnirii au fost evaluate întârzierile din cererile de plată 3 și 4, deja transmise Comisiei Europene, precum și stadiul pregătirii cererilor 5 și 6, care trebuie depuse în perioada următoare. România are în total șase cereri de plată, iar ultima are termen final 30 septembrie 2026.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a solicitat fiecărui minister să transmită până la finalul săptămânii informații actualizate privind progresele și un calendar clar al activităților.

„Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă”, a afirmat ministrul.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au transmis că fondurile necesare cofinanțării proiectelor sunt disponibile. Secretarul de stat Florin Zaharia a precizat că bugetul pentru 2026 va include sume cu aproximativ 70% mai mari decât în anul precedent, astfel încât totalul alocat PNRR să ajungă la circa 73 de miliarde de lei.

Guvernul a anunțat că România a depășit 50% din valoarea totală a PNRR, încasând până acum 10,7 miliarde de euro, incluzând prefinanțarea și sumele aferente primelor trei cereri de plată.

Foto – arhivă

