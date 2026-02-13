România a intrat în recesiune tehnică. Ce înseamnă și ce spune premierul Ilie Bolojan: „Nu traversăm o criză”

România a intrat în recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului (Produsul Intern Brut), iar perspectivele sunt dificile. Între timp, premierul Ilie Bolojan spune că „nu traversăm o criză”.
Țara noastră a intrat în recesiune, din punct de vedere tehnic. Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, PIB-ul în trimestru IV din 2025 a fost mai mic cu 1,9% față de trimestru III.
Recesiunea tehnică este o definiție folosită în economie și înseamnă că PIB-ul unei țări scade timp de două trimestre la rând. Această recesiune din punct de vedere tehnic nu indică neapărat o criză economică severă, ci o perioadă de încetinire economică.
„Creșterea economică a României în 2025 a fost de 0,6%, în condițiile schimbării rapide, în numai 6 luni, a modelului economic care ne-a dus cu spatele la zid. Am început trecerea de la un model bazat pe deficit și consum, aparent generator de prosperitate, dar în fapt distrugător, la un model bazat pe investiții, productivitate, export și disciplină bugetară”, a explicat Ilie Bolojan.
El a mai spus că această recesiune este un efect anticipat al acestei tranziții.
„Recesiunea tehnică temporară face parte din costul anticipat și inevitabil al acestei tranziții, care ne va duce, în final, la o economie solidă, o creștere sănătoasă și prosperitate reală, pe baza a ceea ce producem, nu prin împrumuturi tot mai multe și tot mai scumpe.”
El a vorbit despre anul 2024, care a fost unul atipic și în care în ciuda deficitului bugetar de aproape 9% din PIB, creșterea economică a existat, deși modestă, sub 1%.
Totodată, Bolojan a spus că în prima parte a anului 2024, România s-a confruntat tot cu recesiune tehnică.
„Pentru că o parte importantă a banilor cheltuiți în 2024 a fost orientată către consum curent, cheltuieli rigide și compensarea unor presiuni sociale și inflaționiste, nu către dezvoltarea reală a economiei. Iar consumul puternic a venit din tot mai multe importuri. Inflația ridicată a absorbit o parte importantă din acest impuls fiscal puternic.”
