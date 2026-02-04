Kelemen Hunor i-a cerut lui Ilie Bolojan să micșoreze taxele și impozitele: „Limita de suportabilitate a fost depășită”. Răspunsul premierului

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a vorbit cu premierul Ilie Bolojan căruia i-a cerut să revină asupra majorărilor de taxe și impozite locale. Premierul ar fi cerut timp de gândire, precizând că va analiza situația cu Ministerul de Finanțe.

Kelemen Hunor i-a cerut lui Ilie Bolojan să micșoreze taxele și impozitele

Reducerea taxelor și impozitelor cu până la 50% este subiectul care a stârnit discuții aprinse între Kelemen Hunor și premierul Ilie Bolojan. Liderul UDMR a subliniat că majorările fiscale intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026 au generat nemulțumiri majore în rândul populației, iar soluția ar fi o revenire asupra acestor măsuri.

„Presiunea pe fiecare om, pe fiecare cetățean, e foarte mare. Anul trecut au fost creșteri de prețuri, inflația aproape 10% și puterea de cumpărare a scăzut. Și a fost ultima picătură cu aceste taxe mărite. Și noi am cerut în felul următor: între limita inferioară și limita superioară, fiindcă sunt două praguri stabilite de Guvern, primarii să aibă posibilitatea până la aprobarea bugetului, fiindcă acolo trebuie să introduci veniturile din taxe și impozite, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%”, a declarat liderul UDMR la Digi 24.

Kelemem Hunor, care se află la conducerea UDMR din 2011, a atras atenția că este important ca autoritățile să fie receptive la nemulțumirile cetățenilor.

„În momentul în care îți dai seama că există o nemulțumire, limita de suportabilitate a fost depășită, un guvern poate să se întoarcă la o decizie. Nu este un semn de slăbiciune, este un semn de maturitate, de înțelepciune, fiindcă nu poți să guvernezi împotriva oamenilor”, a adăugat acesta.

Proteste la Miercurea Ciuc, după noile măsuri bugetare

Subiectul taxelor și impozitelor locale este unul sensibil, mai ales în contextul protestelor recente din Miercurea Ciuc, unde oameni cu dizabilități și-au exprimat nemulțumirea față de costurile ridicate.

Kelemen Hunor a vorbit despre necesitatea găsirii unei soluții juste.

„Trebuie să dai posibilitatea de a reduce impozitele, fiindcă ei iarăși au fost scutiți foarte mult timp și pentru o singură casă, pentru o singură mașină, chiar trebuie să dai posibilitatea de a reduce impozitul, fiindcă am văzut la protestele din Miercurea Ciuc, am văzut la protestele din câteva orașe oameni revoltați pe bune, cu cărucior, cu toate problemele lor. Și, de aceea, eu cred că în acest moment singura soluție corectă este să vină Guvernul cu o reglementare nouă”, a mai spus el.

Reacția lui Ilie Bolojan

În fața acestor presiuni, premierul Ilie Bolojan a cerut timp pentru a analiza situația împreună cu Ministerul Finanțelor.

„A cerut un răgaz de gândire, de analiză, fiindcă așa e și normal, să facă o analiză cu cei de la Finanțe. Noi astăzi dimineață i-am explicat premierului de ce ar trebui să revenim și sigur vor fi discuții și în zilele următoare. Deci e timp. Dacă faci o ordonanță de urgență, așa cum a făcut săptămâna trecută, în această săptămână autoritățile locale au posibilitatea de a lua o decizie”, a explicat Kelemen Hunor.

Totuși, liderul UDMR a atras atenția că rezolvarea acestor probleme este crucială pentru stabilitatea coaliției de guvernare.

„Dacă noi nu reușim să asigurăm o guvernare mai dreaptă, mai justă, această coaliție, nu vorbesc doar de membrii Executivului, atunci până în mai-iunie dispare orice suport pentru acest guvern. Și asta ar fi o problemă, asta ar fi horror, da”, a subliniat Kelemen Hunor la aceeași televiziune.

Contextul economic dificil al anului 2025, marcat de o inflație de aproape 10% și o scădere a puterii de cumpărare, a fost agravat de decizia Guvernului Bolojan de a majora taxele.

