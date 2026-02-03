ANAF, noi măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Sunt vizate persoanele fizice

ANAF intensifică verificările financiare în 2026, iar împrumuturile între persoane fizice atrag riscuri majore. Fără justificări clare, 70% din sume pot fi reținute.

ANAF verifică împrumuturile între persoane fizice

Împrumuturile între prieteni, o practică comună pentru multe românce, intră sub lupa autorităților fiscale. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intensificat verificările asupra tranzacțiilor între persoane fizice, iar în lipsa unor documente clare, statul poate reține până la 70% din sumele primite.

Potrivit Știrile KanalD, șapte din zece români apelează la prieteni sau rude pentru a împrumuta bani, însă acest obicei poate deveni riscant. Conform noilor măsuri, orice sumă mare primită direct în cont, fără justificare, poate atrage atenția fiscului. De exemplu, dacă o prietenă îți oferă 1.000 de lei, dar nu poate demonstra proveniența banilor, ANAF poate reține până la 700 de lei.

Această decizie a stârnit controverse în rândul cetățenilor.

„Împrumuturile între prieteni sunt făcute de bună credință. Este absurd să fie taxate la acest nivel”, spun cei afectați.

Cu toate acestea, autoritățile susțin că măsurile sunt necesare pentru combaterea evaziunii fiscale și a surselor financiare neclare.

Sumele vizate de autorități

Campania ANAF vizează în special sumele mari, tranzacțiile recurente sau discrepanțele între veniturile declarate și stilul de viață. Un caz notabil este cel al unei tinere care a primit 1.400.000 de euro de la un partener bogat. Pentru a evita impozitarea de 70%, aceasta a fost nevoită să prezinte o declarație notarială care să ateste că banii au fost deja impozitați în străinătate.

De la începutul anului 2026, ANAF a confiscat șase mașini de lux, fiecare evaluată la peste 100.000 de euro, deoarece proprietarii nu au putut justifica sursa fondurilor pentru achiziție.

Pentru a evita situațiile neplăcute, ANAF recomandă documentarea fiecărei tranzacții. În cazul unui împrumut, este util să existe un contract scris sau o declarație notarială. De asemenea, este important ca banii împrumutați să aibă o sursă clară și legală.

