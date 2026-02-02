Ilie Bolojan a cerut scutirea lui Mihai Neșu de la plata impozitului: „Am fost sunat de premier”

Mihai Neșu, fostul fotbalist care și-a dedicat viața sprijinirii persoanelor cu dizabilități prin Fundația Sf. Nectarie, s-a confruntat recent cu o situație dificilă. Decizia Guvernului de a elimina scutirile fiscale pentru persoane cu dizabilități a generat o povară financiară majoră pentru fundația sa, care urma să plătească un impozit de 36.000 de euro. Însă acum premierul Ilie Bolojan a intervenit și l-a scutit de la plata impozitului.

Ilie Bolojan a cerut scutiri fiscale pentru fundația lui Mihai Neșu

Centrul de Recuperare Sf. Nectarie, aflat la câțiva kilometri de Oradea, oferă sprijin specializat pentru aproximativ 140 de copii și 30 de adulți cu dizabilități. Finanțat în mare parte din donații publice, centrul este un refugiu pentru cei care au nevoie de terapie și reabilitare. Cu toate acestea, eliminarea scutirilor fiscale risca să afecteze grav funcționarea sa, ceea ce l-a determinat pe Mihai Neșu să tragă un semnal de alarmă.

„Vreau să cred că domnului Ilie Bolojan i-a scăpat această decizie. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite”, a declarat Mihai Neșu.

Vestea a ajuns la urechile premierului Ilie Bolojan, care a intervenit prompt. Acesta l-a contactat pe Cristian Laza, primarul comunei Sânmartin, unde se află centrul, solicitând o soluție rapidă pentru această problemă.

„Am fost sunat de premier prin 20 ianuarie. Discuția s-a bazat pe cazul Neșu și pe prevederile legale care ne permit acest lucru, adică să aplicăm scutiri celor care fac cu adevărat servicii sociale. A fost un schimb de opinii care au coincis”, a explicat primarul Laza citat de Prosport.

Citește și: Mama băiatului de 13 ani care l-a ucis pe Mario rupe tăcerea. Ar fi vrut ca fiul ei să plătească cu închisoarea: „Suntem terorizați de oameni. Am sute de amenințări”

Citește și: Cristian Tudor Popescu, după ce Raed Arafat a propus interzicerea accesului minorilor la rețelele sociale, iar Cătălin Predoiu s-a opus: „Cel puțin la fel de periculoase ca drogurile”

Decizia Consiliului Locan Sânmartin

Ulterior, Consiliul Local Sânmartin a reacționat decisiv. Într-o ședință, consilierii locali au votat unanim pentru scutirea de la plata impozitului pe clădirile și terenurile utilizate de ONG-uri și întreprinderile sociale din zonă, în baza Codului Fiscal.

„Fundația Neșu, care este acreditată, desfășoară servicii sociale, a depus și în anii anteriori documente justificative și a beneficiat de scutire, se încadrează în prevederile acestui articol”, a spus primarul, subliniind că și alte organizații cu activități similare din zonă vor beneficia de această facilitate.

Citește și: Ce cadouri a primit Nicușor Dan în 2025 și care este cel mai scump. Anunțul făcut de Administrația Prezidențială

Citește și: Fosta directoare din Cenei, dezvăluiri despre părinții minorilor implicați în cazul Mario. „De fiecare dată vocifera!”

Această decizie nu doar că oferă un sprijin esențial Fundației Sf. Nectarie, dar deschide și calea pentru alte organizații care își dedică activitatea sprijinirii categoriilor vulnerabile.

„Consiliul Local poate acorda astfel de facilități în limita a 5% din veniturile localității din taxe și impozite. Nu am făcut încă un calcul, dar în mod cert nu se va ajunge la acest procent”, a adăugat Cristian Laza.

Sursă foto: Hepta, Facebook

Urmărește-ne pe Google News