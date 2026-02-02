Ce cadouri a primit Nicușor Dan în 2025 și care este cel mai scump. Anunțul făcut de Administrația Prezidențială

Administrația Prezidențială a anunțat, zilele trecute, ce cadouri de protocol a primit președintele Nicușor Dan în 2025. Aceste bunuri au intrat în Patrimoniul Administrației Prezidențiale.

Ce cadouri a primit Nicușor Dan în 2025

Președintele Nicușor Dan a primit anul trecut mai multe cadouri de protocol, de la obiecte de artă până la suveniruri prețioase. Potrivit Administrației Prezidențiale, valoarea totală a darurilor primite de președinte se ridică la 50.281,41 de lei (aproximativ 9.862 de euro), iar lista acestora a fost publicată pe 31 ianuarie 2026.

Printre cadouri se numără tablouri, fotografii, albume, cărți, obiecte din porțelan, plachete, gravuri, embleme, monede aniversare și chiar o cravată. Cel mai valoros obiect este o fotografie cu autografele Regelui Charles și Reginei Camilla, estimată la 17.334 de lei. Acest dar simbolic subliniază relațiile strânse dintre România și Regatul Unit, fiind un simbol al respectului reciproc între cele două state.

Citește și: Când primesc copiii alocațiile în februarie 2026. Data obișnuită de plată se modifică

Citește și: Primar PNL din Bacău, declarație controversată despre oamenii care nu muncesc. Petru Iștoc: „Nu merită să trăiască”

Carte de colecție, din partea Casei Albe

Un alt cadou notabil este un album-istoric ce conține cele mai mari fotografii realizate vreodată cu interioarele de protocol și spațiile publice ale Casei Albe, adunate sub forma unei cărți de colecție.

De cealaltă parte a spectrului, cele mai modeste cadouri primite provin din Republica Moldova – un set de trei tablouri, fiecare estimat la 25,49 lei. Acestea subliniază importanța relațiilor de vecinătate și prietenie între țările noastre.

Citește și: Fosta directoare din Cenei, dezvăluiri despre părinții minorilor implicați în cazul Mario. „De fiecare dată vocifera!”

Citește și: Eduard Florin Ștefan din Caracal a câștigat International Math Challenge, doi ani la rând

Toate cadourile au fost înregistrate oficial și au intrat în Patrimoniul Administrației Prezidențiale, demonstrând încă o dată că protocoalele internaționale sunt mai mult decât simple formalități – acestea sunt o punte între țări și culturi.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News