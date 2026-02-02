Ce cadouri a primit Nicușor Dan în 2025 și care este cel mai scump. Anunțul făcut de Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a primit anul trecut mai multe cadouri de protocol, de la obiecte de artă până la suveniruri prețioase. Potrivit Administrației Prezidențiale, valoarea totală a darurilor primite de președinte se ridică la 50.281,41 de lei (aproximativ 9.862 de euro), iar lista acestora a fost publicată pe 31 ianuarie 2026.
Printre cadouri se numără tablouri, fotografii, albume, cărți, obiecte din porțelan, plachete, gravuri, embleme, monede aniversare și chiar o cravată. Cel mai valoros obiect este o fotografie cu autografele Regelui Charles și Reginei Camilla, estimată la 17.334 de lei. Acest dar simbolic subliniază relațiile strânse dintre România și Regatul Unit, fiind un simbol al respectului reciproc între cele două state.
Un alt cadou notabil este un album-istoric ce conține cele mai mari fotografii realizate vreodată cu interioarele de protocol și spațiile publice ale Casei Albe, adunate sub forma unei cărți de colecție.
De cealaltă parte a spectrului, cele mai modeste cadouri primite provin din Republica Moldova – un set de trei tablouri, fiecare estimat la 25,49 lei. Acestea subliniază importanța relațiilor de vecinătate și prietenie între țările noastre.
Toate cadourile au fost înregistrate oficial și au intrat în Patrimoniul Administrației Prezidențiale, demonstrând încă o dată că protocoalele internaționale sunt mai mult decât simple formalități – acestea sunt o punte între țări și culturi.
Sursă foto: Profimedia
