Primar PNL din Bacău, declarație controversată despre oamenii care nu muncesc. Petru Iștoc: „Nu merită să trăiască”

Petru Iștoc, primar PNL dintr-o comună din Bacău, a făcut o declarație extremă pe 2 februarie 2026. Edilul a afirmat că persoanele care nu muncesc nu merită să trăiască, atrăgând critici dure în mediul online și nu numai.

Primar PNL din Bacău, declarație tulburătoare

Primarul unei comune din județul Bacău a stârnit controverse majore cu o declarație șocantă: „Cei care nu muncesc, nu merită să trăiască”. Afirmația lui Petru Iștoc, edil susținut de PNL, a apărut în contextul unei discuții despre persoanele asistate social, iar reacțiile publicului nu au întârziat să apară.

Potrivit Libertatea, totul a început în cadrul unei ședințe a consiliului local, când primarul a adus în discuție problema localnicilor care primesc ajutor social. Iștoc și-a exprimat indignarea față de cei care, conform spuselor sale, refuză să muncească, preferând să trăiască din indemnizații de 140 de lei lunar.

„Atâta vrea el. Dacă mă credeți, se lasă de muncă… Când i-am spus «băi, du-te la muncă», mi-a zis «domnule, noi nu ne sculăm dimineața». E greu să te scoli dimineața”, a relatat primarul, vizibil iritat.

Primarul PNL, argumente biblice în sprijinul unei poziții radicale

În încercarea de a-și susține punctul de vedere, Petru Iștoc a apelat la referințe religioase, afirmând că Dumnezeu i-a creat pe toți oamenii egali și că munca este un principiu biblic.

În fața consilierilor locali, acesta a declarat: „Dumnezeu ne-a creat la fel pe toți. Dacă unora dintre noi nu ne place munca… până la urmă, și Hristos spune «băi fraților, cel care nu muncește, să nu mănânce». La muncă, fraților!”

Reacții și critici aprinse la adresa primarului Petru Iștoc

Deși unii consilieri locali au încercat să atragă atenția asupra faptului că nu toți beneficiarii de ajutor social sunt apți de muncă, primarul și-a menținut poziția. Mai mult, el a încheiat intervenția cu o afirmație care a stârnit valuri de critici: „Eu declar pe propria răspundere că cei care nu muncesc, nu merită să trăiască”.

Declarațiile primarului au devenit virale pe rețelele de socializare, provocând indignare și reacții dure din partea multor utilizatori. Mulți au condamnat lipsa de empatie și abordarea extremă a edilului, considerând că aceasta reflectă o viziune rigidă și lipsită de nuanțe asupra unei probleme complexe.

