Nicușor Dan dă asigurări că nu vor mai exista creșteri de taxe în viitorul apropiat: „În multe chestiuni nu am avut aceeași opinie ca Guvernul”

Nicușor Dan anunță că nu vor exista creșteri de taxe în viitorul apropiat, subliniind că Guvernul și-a respectat promisiunile din 2025. Potrivit președintelui, România se pregătește să intre în OCDE în vara acestui an.

România face pași siguri spre stabilitate financiară, iar vestea bună vine direct de la Nicușor Dan, care asigură cetățenii că nu vor exista creșteri de taxe în viitorul apropiat.

„În multe chestiuni nu am avut aceeași opinie ca Guvernul, dar suntem aliniați pe faptul că și măsurile din iulie-august anul trecut, și măsurile care au intrat în vigoare anul acesta au fost anunțate și s-a spus de atunci că nu o să mai fie altele. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt și nu există niciun fel de perspectivă de majorări de taxe“, a afirmat Nicușor Dan la Digi 24.

Un alt punct important subliniat de Nicușor Dan a fost performanța macroeconomică a României. Oficialul a precizat că țara și-a depășit obiectivele de reducere a deficitului bugetar stabilite de Guvern, dobânzile la împrumuturi au scăzut, iar colectarea taxelor a devenit mai eficientă. Aceste progrese contribuie la stabilitatea economică și oferă românilor o doză de optimism pentru viitor.

Președintele, despre problema taxelor locale

Totuși, președintele a adus în discuție și problema taxelor locale, subliniind că „într-o lume perfectă n-ar trebui să existe”. Acesta a recunoscut că oamenii simt povara acestor majorări „în buzunarul lor”.

În plus, Nicușor Dan a adresat și temerile primarilor, care se întreabă dacă o parte din fondurile obținute din taxele locale vor fi redirecționate către bugetul național.

El a arătat empatie față de edili, menționând: „Îi înțeleg, au promis niște lucruri în campanie pe care vor să le facă. Însă, în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât în 2025”.

Nicușor Dan, despre aderarea României la OCDE

Pe de altă parte, o veste pozitivă pentru mediul de afaceri este reducerea taxei pe cifra de afaceri pentru marile companii, măsură care, după spusele lui Nicușor Dan, reprezintă „un stimulent pentru firme să vină în România”.

Privind spre viitor, șeful statului a subliniat un moment definitoriu: aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în vara acestui an, un pas considerat de el drept „un certificat” al competitivității țării noastre pe plan internațional.

