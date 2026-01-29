CTP a dezvăluit ce i-a spus Crin Antonescu când l-a sunat ca să-l susțină pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale: „Am fost dezamăgit de lipsa lui de responsabilitate. Are un suflet mic și murdar”

CTP a dezvăluit ce i-a spus Crin Antonescu când l-a sunat ca să-l susțină pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale. Jurnalistul a povestit că l-a sunat pe politician în turul doi ca să-l convingă să-l sprijine pe Nicușor Dan, dar fostul lider liberal a refuzat. Cristian Tudor Popescu a spus că a fost dezamăgit și a crezut că refuzul ține de orgoliu.

CTP a sunat-o pe Crin Antonescu să-l convingă să-l susțină pe Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale. Politicianul a refuzat atunci, iar Cristian Tudor Popescu a fost dezamăgit și a spus că a fost din cauza orgoliului rănit. Mai târziu, a urmărit declarațiile lui și aparițiile la televizor și a spus că acestea veneau din frustrări și din sentimentul de trădare.

CTP a dezvăluit ce i-a spus Crin Antonescu când l-a sunat ca să-l susțină pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre discuția pe care a avut-o cu Crin Antonescu în perioada turului al doilea al alegerilor prezidențiale, când a încercat să-l convingă să-l susțină pe Nicușor Dan. Jurnalistul a spus că l-a sunat pe Crin Antonescu și l-a rugat insistent să își arate sprijinul pentru Nicușor Dan, însă fostul lider liberal a refuzat.

CTP a mărturisit că reacția l-a dezamăgit și a considerat atunci că refuzul ține de o lipsă de responsabilitate politică. Ulterior, el a urmărit și declarațiile publice făcute de Crin Antonescu, unele dintre ele apropiate, în opinia sa, de discursul AUR, inclusiv aparițiile la postul de televiziune MarșMă. CTP a spus că a pus aceste ieșiri pe seama frustrării și a sentimentului de trădare.

„Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am rugat insistent s-o facă, am fost dezamăgit de lipsa lui de responsabilitate; mi-am spus că de vină este orgoliul rănit. Când s-a apucat să arunce niște declarații care îl așezau în AUR și la postul tv MarșMă, unde s-a și dus, mi-am spus că e din pricina frustrării și pentru că se consideră trădat de cele 3 partide care l-au ‘susținut’.

În clipa de față, premierul e atacat din toate părțile, practic nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat. Și Antonescu găsește nimerit să-l împroaște cu acuzații aberante, cum ar fi că e userist, că e un mit fabricat, că l-a evaluat greșit și că Bolomania e pe sfârșite… Or, acum, constat că, dincolo de politică, dl Crin Antonescu are un suflet mic și murdar”, a scris jurnalistul pe Republica.

Citește și: CTP, semnal de alarmă: „Într-o lună, România ar putea să aibă graniță directă cu Rusia”

Citește și: CTP, despre criza economică din România: „Soluția e la Nicușor Dan”. Cu cine să îl schimbe pe Ilie Bolojan

Cum a răspuns Crin Antonescu la declarațiile făcute de jurnalist

Crin Antonescu a reacționat imediat la criticile lui Cristian Tudor Popescu. Prin intermediul rețelelor de socializare, politicianul a transmis că jurnalistul îi judecă rapid sufletul și că are un interes nou, legat de Ilie Bolojan.

„Dl. Cristian Tudor Popescu îmi măsoară, repede și categoric, sufletul. Ultima sa pasiune, dl. Bolojan, îl aduce într-o stare de tulburare în care nu l-am mai văzut de pe vremea când apăra, cu aceeași fervoare, „justiția” dnei Kovesi („în poziția faraoancei Nefertiti”) sau minunata instituție despre care scria „DNA este singurul lucru viu și adevărat pe care l-am văzut în 26 de ani în România, după Revoluție”. Nu pot zăbovi prea mult în mâhnirea că sunt condamnat, cu suflet cu tot, în urgență. Nu sunt eu în măsură să mă plâng, când cineva ca Ion Diaconescu, fostul președinte țărănist, era calificat, după 17 ani de pușcărie politică sub comuniști, drept „troglodit politic” de către același acuzator public îndrăgostit (atunci de Iliescu). Spre deosebire de alți producători de insulte publice, dl. CTP merită câteva precizări, indiferent de dimensiunea sufletului meu.

1. Nu i-am solicitat niciodată dlui Bolojan susținerea pentru candidatura la prezidențiale. Domnia sa mi-a solicitat să candidez.

2. Dl. Bolojan nu mi-a „adus” susținerea PSD, UDMR sau PNL, ci a constatat-o.

3. Dl. Bolojan nu a renunțat la nici o candidatură sau, cel puțin, nu i-am solicitat eu acest lucru. De altfel, tema candidaturii lui Bolojan a apărut, strict propagandistic, în cursul campaniei, evident împotriva mea.

Citește și: Andreea Bălan, atacată de Mihai Trăistariu pentru prezența în juriul Eurovision 2026: „Nu ar trece nici măcar de preselecție, dacă ar concura”

Citește și: Marian Godină intră în competiția Survivor România, alături de alți trei concurenți. Anunțul făcut de Antena 1

4. Ce a făcut sau nu a făcut dl. Bolojan în timpul campaniei nu voi discuta, pentru că mi-am asumat întreaga responsabilitate pentru rezultat (eșec, în cazul de față).

5. Nu am nici o legătură cu agitația de pe scena politică din România sau, eventual, din PNL (al cărui membru nu mai sunt și, desigur, nu voi mai fi). Am făcut și voi face considerații și comentarii atunci când îmi sunt solicitate, când, cum și despre cine vreau.

În fine, din respect pentru intelectul sclipitor, cu adevărat, al dlui CTP (despre sufletul altuia nu îmi permit să comentez pe Facebook) am, totuși, o rugăminte: nu vă expuneți ridicolului maxim, pretinzând că dl. Bolojan „nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat”. Sunteți mulți. Sunteți aproape toți. Și, fiți liniștit dle CTP, ați câștigat totdeauna: și cu Iliescu împotriva lui Ion Diaconescu, și cu Băsescu, și cu Kovesi, și cu Iohannis și cu Nicușor Dan. Nici nu știu, sincer, de ce, după atâtea victorii, o fi România, citez, „în rahat”. Chiar nu mai putem măcar spune ceva, ăștia de-alde mine, cu „suflet mic și murdar”? Bolojenie ușoară!”, a scris el pe pagina sa personală de Facebook.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

Urmărește-ne pe Google News