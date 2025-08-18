CTP, despre criza economică din România: „Soluția e la Nicușor Dan”. Cu cine să îl schimbe pe Ilie Bolojan

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a spus că președintele Nicușor Dan are soluția rapidă pentru criza economică, declarând că în timp ce el este plecat în vacanță prin țară și premierul Ilie Bolojan este criticat pentru măsurile dificile pe care le ia, consilierul prezidențial Radu Burnete susține că statul român are suficienți bani. Așadar, soluția pentru situația delicată din țară este simplă: înlocuirea actualului premier, a spus CTP, ironic.

CTP: „Nicușor Dan să îl înlocuiască pe Bolojan cu Burnete”

Cristian Tudor Popescu a vorbit, ironic, despre faptul că la întoarcerea din vacanță, președintele Nicușor Dan ar trebui să îl înlocuiască pe Ilie Bolojan cu Radu Burnete, consilier prezidențial care a spus că România nu are probleme cu banii și nici nu are probleme în a se finanța.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că statul român nu are probleme cu banii sau în a se finanța. Mai mult, el a spus că este exclus să fie întârzieri pe zona de pensii și salarii.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a ironizat declarațiile, spunând că Nicușor Dan ar trebui să îl schimbe pe Ilie Bolojan cu Burnete, iar România ar scăpa de orice problemă economică.

„În vreme ce președintele Dan și-a luat o binemeritată vacanță, iar premierul Bolojan e huiduit de toată lumea pentru că vrea să scoată România la liman, consilierul prezidențial Burnete ne spune că sunt bani destui și, deci, că Bolojan e dușmanul poporului când zice că suntem în continuare pe muchia incapacității de plată. Prin urmare, când se întoarce din concediu, președintele Dan ar face bine să-l dea jos pe Bolojan și să-l pună premier pe Burnete – așa, vom fi plini de bani și fericiți”, a precizat CTP în mediul online.

Radu Burnete, declarații controversate

Consilierul prezidențial Radu Burnete a declarat că România nu se confruntă cu probleme financiare. El a explicat, totuși, că deficitul bugetar trebuie remediat rapid, iar anumite proiecte finanțate din PNRR ar trebui amânate sau neplanificate.

”Statul român nu are probleme cu banii şi în niciun caz nu are probleme în a se finanţa. Ce avem în schimb, datorită acestei construcţii bugetare pe care am încercat să o aranjăm cumva, ca deficitul să dea 7, spunând că vedem noi la rectificare cine de ce mai are nevoie, cumva tipul ăsta de probleme (..) e implicit în tipul ăsta de construcţie bugetare, în care încerci să faci lego-ul să se potrivească şi pe la jumătatea anului asta se întâmplă. Unii rămân fără bani, trebuie să primească la rectificare. O să vedeţi că majoritatea acestor lucruri se vor corecta odată cu rectificarea bugetară, pentru că economia încetineşte şi noi, inevitabil, colectăm mai puţin. Chiar dacă acum în august au crescut anumite taxe şi impozite, jumătate de ani nu putea fi vorba de asta”, a spus Radu Burnete.

