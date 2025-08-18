Ilie Bolojan, pus la zid după declarațiile privind riscul de faliment al României. Un senator PSD îl contrazice: „Țara noastră are creștere economică”

Premierul Ilie Bolojan a fost aspru criticat după declarațiile pe care le-a făcut privind riscul de faliment al României. Un senator PSD spune că țara noastră înregistrează cea mai mare creștere economică din Europa în trimestrul 2.

„România are cea mai mare creștere economică” – un senator PSD îl contrazice pe Bolojan

Ilie Bolojan a declarat într-un interviu pentru publicația Bloomberg că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă Guvernul nu reduce cheltuielile mari din ultimii ani.

Pe de altă parte, senatorul PSD Daniel Zamfir susține că premierul face declarații care afectează economia. El spune că țara noastră are cea mai mare creștere economică din Europa în trimestrul 2, iar modul în care a comunicat premierul nu face decât să prejudicieze țara.

Totodată, șeful Executivului a afirmat că următoarele șase luni vor fi decisive pentru aplicarea unor măsuri radicale de austeritate, pentru ca țara să își revină.

În schimb, Daniel Zamfir este de părere că declarațiile premierului prejudiciază economia țării

„România este pe primul loc în ceea ce privește creștere economică din Europa. În trimestrul 2, adică la sfârșitul iuniei acestui an, România este pe primul loc la creștere economică. E adevărat, este o creștere economică decelerată. E în scădere față de anul trecut, dar toate statele din Europa sunt în această situație. (…) Eu cred că tu, prim-ministru, când ai o asemenea rezultat publicat de Eurostat, că ești cu cea mai mare creștere economică, în același timp să vii să spui că ești în pragul falimentului, cum a fost Grecia, este absolut eronat și dă unător pentru economie să faci astfel de afirmații. (…) Ori astfel de declarații, repet, cred că ar trebui să fie cu foarte mare atenție făcute, pentru că în mod clar prejudiciază tot ce înseamnă mediul economic în România”, a afirmat Daniel Zamfir la Digi24.

Suspendarea proiectelor din PNRR, criticată dur

Social-democrații cred că premierul ar trebui să se consulte cu primarii din România înainte de a lua decizii precum suspendarea proiectelor din PNRR.

„O decizie extrem de pripită a domnului prim-ministru a fost aceea de a tăia așa otovato ce înseamnă proiectele în PNRR. Și acolo a fost o mare supărare în rândul tuturor aleșilor locali. Și aici nu putem discuta doar de aleșilor locali PSD, i-ați văzut și pe cei de la USR, i-ați văzut și pe cei de la PNL, revoltați de faptul că aceste măsuri sunt luate fără să fie consultați și consecințele pe care le-ar avea aceste decizii sunt dezastruoase pentru economie”, a mai precizat liderul social-democrat.

Ministerul Dezvoltării are 6.055 de contracte de investiții prin PNRR-ul alocat României, dintre care 5.282 de contracte sunt deja începute, iar restul de 773 nu vor mai fi finanțate, pentru că nu este timp ca investițiile să fie finalizate.

