Mesajul lui Ilie Bolojan, după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați: „Cer Rusiei să pună imediat capăt”

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj, vineri dimineață, după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați, rănind două persoane și avariind gravul apartamentul în care acestea locuiau. Acesta a condamnat acțiunea Rusiei, cerând liderilor de la Kremlin să pună capăt războiului cu Ucraina, care afectează și România.

Ilie Bolojan, mesaj după căderea dronei rusești la Galați

În noaptea de joi spre vineri o dronă rusească a căzut pe un bloc de 10 etaje din Galați. La doar cinci minute de la emiterea unui mesaj Ro-Alert, impactul s-a produs, iar o explozie puternică, urmată de incendiu, a zguduit liniștea locuitorilor. După intervenția de IGSU, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

„În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Am fost în contact cu ministrul Apărării și au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populației, iar, în plan diplomatic, au fost informați aliații și partenerii României”, a scris prim-ministrul pe Facebook.

Premierul cataloghează acest incident ca fiind „inacceptabil” și cere Rusiei să pună capăt războiului cu Ucraina, care afectează, în mod direct, și România.

„Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic. Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora”, a continuat Ilie Bolojan.

Premierul dorește accelerarea întăririi securității naționale

În același timp, Ilie Bolojan a subliniat faptul că unul din obiectivele sale este întărirea securității naționale, întrucât România nu dispune de dotările necesare pentru a face față cu adevărat unor astfel de atacuri.

„Întărirea securității naționale, pentru a asigura protecția cetățenilor noștri, trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autoritățile și forțele politice din România. Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al UE, însă este clar că toate eforturile și acțiunile noastre trebuie accelerate. Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării”, a continuat el.

Premierul interimar a subliniat importanța programului SAFE.

„Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a Armatei României. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă. De aceea am depus atât de mult efort pentru a duce la bun sfârșit acest program, în pofida piedicilor iresponsabile, de toate felurile, puse de cei care ignoră, nu înțeleg sau nu sunt deranjați de pericolul pe care îl reprezintă Rusia. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetățenii de astfel de pericole și pentru a consolida apărarea țării noastre”, a mai spus Ilie Bolojan.

