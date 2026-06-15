SUA și Iran anunță sfârșitul războiului. Donald Trump: „Petrolul va curge din nou la ambele capete ale regiunii și ale lumii”

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Donald Trump anunță un acord istoric cu Iranul, marcând sfârșitul războiului și ridicarea blocadei navale. Strâmtoarea Ormuz se redeschide vineri, relansând comerțul global cu petrol.

SUA și Iran anunță sfârșitul războiului

SUA și Iranul au ajuns la un acord istoric, punând punct unui conflict prelungit și redeschizând Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru comerțul global. Acest moment marchează o nouă etapă pentru relațiile internaționale.

Donald Trump, președintele Statelor Unite, a anunțat că Strâmtoarea Ormuz, blocată de tensiuni militare, va fi redeschisă vineri.

„Odată cu deschiderea strâmtorii, (…) petrolul va curge din nou la ambele capete ale regiunii și ale lumii!”, a scris Trump pe platforma Truth Social, subliniind importanța strategică a acestui punct pentru economia globală.

Această veste vine după luni de negocieri intense între Washington și Teheran, mediate de Pakistan. Memorandumul de Înțelegere de la Islamabad, așa cum este denumit documentul, reprezintă un triumf diplomatic.

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Iranul confirmă încetarea războiului

La Teheran, adjunctul ministrului iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a declarat că două măsuri esențiale ale acordului au fost deja implementate: încetarea imediată a războiului în toate regiunile, inclusiv Liban, și ridicarea blocadei navale impuse de SUA.

„Angajamentele noastre vor intra pe deplin în vigoare începând de vineri, însă cele două măsuri urgente au fost deja activate”, a explicat Gharibabadi într-o intervenție televizată.

El a subliniat că succesul acestui acord nu este doar rezultatul eforturilor diplomatice, ci și al „reușitelor militare” ale Iranului.

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Pakistanul, mediator-cheie

Rolul crucial al Pakistanului în facilitarea acestui acord a fost recunoscut de ambele părți.

Premierul Shehbaz Sharif a scris pe platforma X: „S-a ajuns la un acord de pace. Ceremonia oficială de semnare va avea loc pe 19 iunie în Elveția”.

El a mulțumit liderilor din Qatar, Arabia Saudită și Turcia pentru sprijinul acordat în acest proces.

Deși detaliile complete ale acordului nu au fost încă dezvăluite publicului, impactul imediat este clar. Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol, va fi din nou operațională.

„Nave ale lumii, porniți motoarele! Lăsați petrolul să curgă!”, a transmis Donald Trump într-un mesaj triumfător.

Acest acord istoric promite nu doar o detensionare a relațiilor dintre cele două țări, ci și o relansare a comerțului global. Progresul a fost anticipat încă de duminică, când optimismul lui Trump a fost evident.

„Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor!”, a scris liderul american.

Sursă foto: Profimedia

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