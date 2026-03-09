Victor Ponta cere anchetă pentru fiica lui, Irina, după revenirea adolescentei din Emiratele Arabe Unite: „Sunt convins că MAE cunoaște legea”

Victor Ponta acuză Ministerul Afacerilor Eexterne (MAE) de refuz ilegal în cazul repatrierii fiicei sale din Emiratele Arabe Unite. Fostul premier solicită o anchetă, susținând că Irina îndeplinea toate criteriile legale pentru a fi inclusă pe lista de repatriere.

Victor Ponta vrea anchetă pentru fiica lui

Victor Ponta face acuzații grave în legătură cu repatrierea fiicei sale, Irina Ponta, din Emiratele Arabe Unite. Pe pagina sa de Facebook, Ponta susține că fiica sa, minoră, a îndeplinit toate criteriile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pentru repatrierea copiilor români neînsoțiți, însă a fost exclusă de pe lista oficială din motive pe care le consideră nefondate. Astfel, fostul premier solicită o anchetă pentru a clarifica acest incident.

Irina Ponta, fiica fostului premier și a Dacianei Sârbu, se afla în Emiratele Arabe Unite din 21 februarie 2026, participând la un eveniment organizat de o universitate americană. Conform declarațiilor lui Ponta, Irina ar fi rămas neînsoțită în această țară după ce mama sa s-a întors în România. Situația s-a complicat în contextul declanșării unui conflict militar în zonă, iar familia a solicitat intervenția autorităților române pentru a facilita întoarcerea fiicei sale acasă.

„Am anunțat Ambasada și Consulatul României din UAE încă din ziua de 28 februarie că Irina Ponta se află acolo neînsoțită și că dorește să vină acasă imediat ce există această posibilitate”, a explicat Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

În ciuda demersurilor făcute la timp, fostul premier afirmă că MAE nu doar că nu a facilitat repatrierea, dar chiar ar fi împiedicat-o.

Decizii controversate la nivel înalt

Victor Ponta susține că, deși fiica sa îndeplinea toate condițiile legale pentru repatriere, fiind minoră, neînsoțită și aflată la studii, decizia ministrului de Externe Oana Țoiu a fost aceea de a o exclude de pe lista pasagerilor care urmau să fie transportați în siguranță spre România printr-o cursă aeriană organizată.

„Înainte ca Irina să urce în autobuz, consulul României a fost sunat direct de către doamna ministru de Externe, Oana Țoiu, care i-a transmis, în mod imperativ, să NU o lase pe Irina să meargă spre Oman, afirmând că aceasta reprezintă «o vulnerabilitate de imagine»”, a relatat fostul premier în mediul online.

Acesta a subliniat faptul că, în pofida acestor întâmplări, personalul consular din Dubai a acționat cu profesionalism.

„Au inclus-o pe Irina pe lista minorilor ce puteau fi evacuați și au încercat să ne ajute să găsim un zbor spre Europa, chiar dacă nu au reușit”, a mai adăugat Victor Ponta.

Cu toate acestea, el a criticat vehement modul în care ministrul de Externe a gestionat situația, descriind acțiunile acesteia drept „ilegale și abuzive”.

Victor Ponta susține că avionul ar fi plecat cu locuri libere

Conform relatărilor lui Victor Ponta, avionul organizat de MAE pentru repatrierea copiilor români neînsoțiți a zburat din Oman către București având 14 locuri libere, în timp ce fiica sa a fost lăsată în Dubai, fără cazare și fără zboruri confirmate pentru întoarcere.

„Este evident că sintagma ticăloasă «a încercat să se bage peste rând» este ilogică atâta timp cât nu au fost ocupate toate locurile în avion și cât atâția adulți au călătorit cu acel zbor”, a subliniat fostul premier.

„În plus, modul în care a acționat doamna ministru Țoiu este dezgustător și dezonorant pentru un înalt demnitar român care avea datoria legală să asiste minorii, nu să îi abandoneze cu rea-credință într-o zonă de conflict. Minciunile repetate și rușinoase ale purtătorului de cuvânt al MAE, prezentând informații și date parțial adevărate, aruncă o pată nemeritată pe întreg personalul diplomatic și consular românesc, care își face datoria legală și morală cu consecvență și profesionalism”, mai susține acesta.

În cele din urmă, familia Ponta a reușit să găsească un loc pentru Irina într-un zbor comercial, cu ajutorul autorităților din Emiratele Arabe Unite și al unor persoane binevoitoare.

„Vreau să mulțumesc personalului consular din Dubai care a acționat cu omenie și profesionalism. Chiar dacă nu au putut rezolva totul, bunele lor intenții contează”, a scris el pe Facebook.

Ministerul Afacerilor Externe respinge acuzațiile

În replică, Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE, a declarat că modificarea datelor într-un sistem oficial al statului român „se încadrează în Codul penal” și că nu există dovezi care să susțină acuzațiile lui Ponta.

„Nu doamna ministru trebuie să răspundă, ci persoana care a făcut chestiunea asta. Dar eu vă garantez că sistemul are o anumită redundanță și o anumită protecție și nu este posibil acest lucru”, a afirmat Țărnea, respingând categoric orice acuzație privind o intervenție abuzivă.

În postarea sa, Victor Ponta a solicitat o investigație pentru a clarifica circumstanțele acestui incident, acuzând o „campanie mincinoasă și de denigrare lansată împotriva unui minor de către USR și acoliții săi” cu scopul de a o exonera pe ministrul Țoiu.

„Am vrut ca toți cei care ne-ați susținut în această perioadă dificilă să fie convinși că au apărat o cauză dreaptă. Și, desigur, îmi doresc ca cei care nu cunosc situația să afle adevărul”, a afirmat el.

Sursă foto: Facebook

