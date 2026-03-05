Oana Țoiu, primele declarații după ce a fost acuzată că ar fi exclus-o pe fiica lui Victor Ponta din autocarul cu copii evacuați din Dubai: „Avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă”

Oana Țoiu a făcut primele declarații după ce a fost acuzată că ar fi exclus-o pe fiica lui Victor Ponta din autocarul cu copii evacuați din Dubai. Ministra Afacerilor Externe a explicat că regulile de repatriere se aplică egal pentru toți cetățenii, fără a ține cont de funcții sau nume. Politiciana a subliniat că prioritățile sunt stabilite strict pe criterii medicale și de siguranță, precizând că apartenența politică a părinților nu poate fi un motiv pentru a trece pe cineva în fața listei în momente de criză. Iată ce au transmis consulatul României în Dubai și MAE!

Oana Țoiu a făcut primele declarații după ce a fost acuzată că ar fi exclus-o pe fiica lui Victor Ponta din autocarul cu copii evacuați din Dubai. Politiciana a explicat că regulile de evacuare sunt aceleași pentru toată lumea și că apartenența politică a părinților nu oferă prioritate.

Ministra Afacerilor Externe a subliniat că, deși înțelege teama oricărui părinte, echipele consulare trebuie să respecte criterii stricte de urgență. În acest moment, prioritare sunt grupurile școlare de copii și cazurile medicale grave.

Mai mult decât atât, Oana Țoiu a menționat că se află în discuții cu oficiali din Orientul Mijlociu pentru a debloca noi zboruri către România. Sute de copii români sunt încă departe de casă, iar autoritățile dau asigurări că se depun toate eforturile pentru ca aceștia să revină în siguranță, pe măsură ce apar locuri disponibile prin agențiile de voiaj și canalele consulare.

„Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii. Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată. Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență. Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri, acum sunt în şedință cu miniştri din Orientul Mijlociu pentru a discuta soluții, avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România.

Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii. Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc.

Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic de la un fost premier privind urgența cu care dumnealui ar dori ca fiica sa să ajungă acasă. Îl înțeleg, dar poate că în tumultul acestor zile nu au ajuns la dumnealui informațiile din conferințele de presă privind criteriile pe baza cărora stabilim ordinea în care informăm persoanele pe care le avem în evidența consulară.

Nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică. Avem ceva mai important de făcut acum, iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează. Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare. Nu ministrul trebuie să decidă cine are locuri mai în față, nici dacă cineva este sau nu bolnav. Ministrul trebuie să decidă că nu apartenența politică devine criteriu pentru evacuări.

În ceea ce priveşte cazurile medicale prioritare căutăm acum soluții pentru femeile gravide pentru a micşora riscul impactului alertelor antiaeriene asupra sarcinii şi continuăm să căutăm soluții urgente pentru minori. Familiile vor primi informații pe măsură ce avem confirmate soluții în comunicarea cu agențiile de voiaj sau pe canalele de comunicare cu echipele consulare direct de la acestea. Prioritatea noastră rămâne siguranță cetățenilor români”, a scris Oana Țoiu pe pagina sa personală de Facebook.

Ce au transmis consulatul României în Dubai și MAE

Plecarea spre Oman are loc cu autobuze, în care se află minori, români și oameni cu probleme de sănătate, conform romaniatv.net. Printre acești minori se numără și Irina Ponta, care stătuse într-un adăpost al consulatului din Dubai, dar a fost dată jos din mijlocul de transport.

Oana Țoiu ar fi sunat și ar fi intervenit direct pentru a împiedica urcarea fetei lui Victor Ponta în avion, considerând că aducerea în țară a acesteia i-ar fi afectat imaginea publică, potrivit gandul.ro.

Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, a transmis un mesaj după toate cele întâmplate.

„Nu știu absolut nimic despre fata nimănui, nu am nicio listă nominală a persoanelor care s-au urcat în avion. În primul rând, nu-mi este clar despre ce avion vorbim. În acest moment sunt în un curs, multiple eforturi, în mai multe dintre țările din regiune pe care le derulează România. Există în curs de pregătire un zbor de evacuare.

În acest moment, România derulează pregătirile pentru o operațiune de evacuare umanitară, care se referă la copiii, respectiv persoane cu nevoi medicale urgente, care se desfășoară în cadrul mecanismului european pentru protecție civilă activat de România. Aceste pregătiri sunt în curs acum, când avem noi această discuție, și urmează să dăm informații suplimentare legate de când ar putea să aibă loc un asemenea zbor. Zborul ar urma să vină din Oman. Am spus, copiii și persoane cu probleme medicale. Suntem de acum 5 zile și nopți în celulă de criză, inclusiv cu doamna ministră.

Ceea ce pot să vă garantez este că nimeni din Ministerul de Externe, fie diplomat de carieră, fie la nivel politic, deci nici doamna ministru, nici colegii din ambasadă, nu fac niciun fel de liste pe criterii de nume și de persoane. Nici o persoană din Ministerul de Externe, indiferent de poziția acestuia, nu intervine pentru persoane nominale”, a explicat Andrei Țărnea.

Întrebat de Gândul despre situația fetei lui Victor Ponta, care nu ar fi fost lăsată să revină în țară alături de grupul de elevi cu care se afla în Dubai, consulul general al României la Dubai, Viorel Riceard Badea, a răspuns: „Sincer, îmi pasă”.

Mai jos este redată conversația dintre jurnalistul Gândul și consulul general al României la Dubai, Viorel Riceard Badea:

Reporter Gândul: Dar cum stau lucrurile?

Riceard Badea: Sincer, nu ştiu, că n-am fost acolo, eram cu un milion de români, pe telefon, care au un milion de probleme şi numai de-asta n-avem chef acum, înţelegeţi şi nici nu mă interesează, sincer. Nu ştiu absolut nimic despre chestia asta.

Reporter Gândul: Şi nu v-ați interesat să vedeți dacă este adevărat sau nu, că totuși este o acuzație destul de gravă?!

Riceard Badea: Mă credeţi că nu mă interesează? De ce m-ar interesa?

Reporter Gândul: Cum să nu vă intereseze că unui copil i s-a refuzat accesul? De ce? Pe ce motiv?

Riceard Badea: Da, îmi pare rău! Dacă se constată aşa nu e în regulă, sunt de acord cu dvs. Nu am avut cum să ştiu chestia asta pentru că eu eram cu oameni, mă înţelegeţi, pe trei telefoane….

Reporter Gândul: Eu v-am înţeles, dar aţi spus dacă se constată. Cine să constate dacă pe dvs nu vă interesează?

Riceard Badea: Repet, eram ocupat cu altceva, cu situaţia românilor…

Reporter Gândul: Şi acum, că v-am spus, puteţi să vă interesaţi, să vedeţi dacă este aşa?

Riceard Badea: O să mă interesez.

Reporter Gândul: Şi puteţi să-mi spuneţi şi mie?

Riceard Badea: Dacă răspund la telefon, sigur!

Reporter Gândul: În următoarea jumătate de oră, se poate?

Riceard Badea: Sper, dacă am timp, vă dau (n.r.: telefon).

Reporter Gândul: Vă rog să vă faceţi!

