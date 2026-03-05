  MENIU  
Fiica minoră a lui Victor Ponta a pierdut avionul spre România după ce i-ar fi fost interzisă îmbarcarea într-un autocar, în Dubai. Politicianul a confirmat: „Vreau să o vedem acasă"

Fiica minoră a lui Victor Ponta a pierdut avionul spre România după ce i-ar fi fost interzisă îmbarcarea într-un autocar, în Dubai. Politicianul a confirmat: „Vreau să o vedem acasă”

.

Fiica minoră a lui Victor Ponta a pierdut transportul spre casă după ce i s-ar fi interzis îmbarcarea într-un autocar, în Dubai. Politicianul a confirmat această informație. Incidentul a avut loc în timp ce un grup de elevi încerca să părăsească zona de conflict prin Oman, însă adolescenta ar fi fost singura persoană lăsată pe loc.

O acțiune de salvare a unor elevi români blocați în zona Golfului a declanșat un scandal politic uriaș. În timp ce restul grupului a plecat spre casă, fata lui Victor Ponta a rămas singură în Emirate.

Fiica minoră a lui Victor Ponta a pierdut transportul spre casă după ce i s-ar fi interzis îmbarcarea într-un autocar, în Dubai

Fiica minoră a lui Victor Ponta a pierdut transportul spre casă după ce i s-ar fi interzis îmbarcarea într-un autocar, în Dubai. Totul s-a întâmplat în timpul unei acțiuni de salvare a unui grup de 28 de școlari români, care nu mai aveau cum să revină în țară din cauza zborurilor anulate în urma conflictelor din zonă.

Planul autorităților era ca minorii să meargă cu un vehicul din Dubai până în Oman, de unde urma să decoleze o aeronavă specială către București. Deși făcea parte din grupul de elevi, fata politicianului nu a fost lăsată să folosească transportul pus la dispoziție.

Zborul special, programat să plece din Oman la primele ore ale dimineții, era dedicat exclusiv copiilor care călătoresc neînsoțiți de părinți. Din cauza blocajului aerian din Dubai, mulți români au căutat rute alternative prin țările vecine, însă acest caz a stârnit reacții din cauza implicării factorului politic într-o chestiune ce ține de protecția minorilor.

Informația despre fiica lui Victor Ponta a fost făcută publică de Dana Budeanu, prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare.

„O fetiță minoră, aflată la un curs, singură în Abu Dhabi, a fost exclusă la ordin de către Muma Pădurii din avionul care aduce minorii români acasă prin Oman, pentru că este fiica lui Victor Ponta. Copilul este speriat, discriminat, umilit, traumatizat, aflat fără părinți într-o zonă de război. Este singurul copil scos din avion”, a scris vedeta la postarea pe care a făcut-o pe pagina ei personală de Facebook.

Politicianul a confirmat: „Vreau să o vedem acasă”

Pentru stiripesurse.ro și Gândul, Victor Ponta a confirmat cele întâmplate. Politicianul a declarat că vrea doar să-și vadă fiica acasă.

„Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus politicianul.

Irina, fiica lui Victor Ponta, studiază în Abu Dhabi

Potrivit informațiilor Realitatea Plus, Irina Ponta a ajuns la consulatul României din Dubai.

Ea studiază în prezent la New York University Abu Dhabi și ar fi vrut să plece alături de grupul de tineri rămași în zona de conflict.

Surse citate de Gândul spun că reprezentanții instituției de învățământ din Abu Dhabi au avut grijă să ajungă la consulat pentru a se pregăti de drum spre Oman. Tot acolo ar fi fost informată că nu poate urca în avion, deoarece decizia ar fi venit de la Oana Țoiu.

Aceleași surse afirmă că avionul este trecut ca fiind pentru minori fără însoțitor și că decolarea din Oman ar fi programată la ora 5 dimineața. Drumul cu autocarul dintre Dubai și Oman ar dura aproximativ șapte ore.

Postul Realitatea Plus i-a cerut un punct de vedere ministrului de Externe.

„Nu este cazul. Avem conferință de presă zilnică și răspund tuturor întrebărilor, acujm în ședința cu miniștri din Golf și nu știu la care faceți referire”, a spus Oana Țoiu.

Elevii români blocați în Emiratele Arabe Unite, aduși acasă prin Oman după anularea zborurilor

Discuțiile au apărut în legătură cu o acțiune de aducere în țară a unor liceeni români rămași în Emiratele Arabe Unite, după ce mai multe curse civile din zonă au fost anulate. Este vorba despre aproape 28 de adolescenți din România, împreună cu profesorii lor, plecați într-o excursie în momentul în care zborurile au fost date peste cap din cauza tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu.

Pentru că nu existau legături aeriene directe din Dubai, autoritățile din România au pus la punct o variantă ocolitoare. Planul prevede deplasarea grupului cu autocarul din Emirate către Oman. Elevii și profesorii ar avea de mers circa cinci ore până la un aeroport din Oman, de unde ar urma să ia un avion spre România.

Luni, un jurnalist de la Gândul a întrebat-o pe Oana Țoiu ce mesaj are pentru românii aflați în Orientul Mijlociu, care spun că nu primesc răspuns din partea ambasadelor sau consulatelor. Ministrul de Externe le-a transmis să se înscrie pe listele misiunilor diplomatice, pentru a putea fi contactați mai ușor.

Întrebată și despre planurile pregătite pentru situații de război, ea a precizat că Ministerul Afacerilor Externe a creat și un grup de comunicare pe WhatsApp pentru informarea rapidă a cetățenilor.

„Înscrierea cetățenilor care se află într-un spațiu este necesară pentru a putea să facem evaluări, pentru a putea să avem o conversație inclusiv cu instituțiile autorizate ale statului respectiv și să putem să facem o evaluare privind volumul viitor de zboruri comerciale, să putem să avem această conversație și cu agențiile de voiaj și cu liniile aeriene și, sigur, să putem în cazurile în care există urgențe medicale să avem o conversație dedicată și să putem să selectăm acele grupuri unde putem să asigurăm asistență consulară față în față.

Atât România, cât și celelalte state membre ale Uniunii Europene au comunicat necesitatea înregistrării cetățenilor români în spațiu și necesitatea urmăririi canalelor oficiale de informații. Noi în această perioadă încercăm să putem avea și conversații individuale, însă acest lucru este imposibil la un volum de 14.000 de cetățeni. Avem un call center în București care funcționează atât ziua, cât și pe durata nopții. Am suplimentat numărul de telefoane din fiecare țară pe care cetățenii le pot folosi. Am lansat azi un canal de WhatsApp”, a precizat Oana Țoiu.

