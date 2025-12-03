Victor Ponta și AUR vor depune o moțiune cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan: „Există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR”

AUR și Victor Ponta vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan vineri, 5 decembrie. Potrivit senatorului grupului „Pace – Întâi România”, Ninel Peia, moțiunea a strâns momentan 119 voturi, suficiente pentru depunere.

Victor Ponta și AUR, moțiune de cenzură împotriva Guvernului

Moțiunea, care este susținută atât de AUR cât și de Victor Ponta și va fi depusă vineri la ora 12:00, se numește „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”.

Fostul premier Victor Ponta, care a fost exclus din PSD în luna martie a acestui an, a semnat moțiunea de cenzură și a vorbit despre „pericolul la adresa României” reprezentat de partidul condus de Dominic Fritz.

„Este vorba despre o iniţiativă a peste 22 de parlamentari care înţeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acţionar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată şi dirijată de forţe externe şi care acţionează împotriva interesului naţional”, a transmis Ponta pe Facebook.

Fostul premier crede că senatorii PNL au aceleași convingeri ca el

În postarea sa pe rețelele sociale, Victor Ponta susține că majoritatea celor din PSD și PNL sunt de acord cu moțiunea de cenzură, dar nu își exprimă public convingerile din cauza disciplinei de partid.

„Sunt convins că toţi parlamentarii PSD şi majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această iniţiativă, însă disciplina de partid îi împiedică să îşi exprime public aceste convingeri. Mesajul pentru poporul român este însă esenţial: există curajul de a începe bătălia cu această grupare antiromânească numită USR. Bătălia este dificilă şi de lungă durată, dar este esenţială pentru viitorul României”, a adăugat el.

Deși moțiunea va fi depusă pe 5 decembrie, aceasta va fi dezbătută pe 7 decembrie în Parlament, după alegerile la Primăria Capitalei.

Pentru ca moțiunea de cenzură să treacă și Guvernul Bolojan să pice este nevoie de 233 voturi.

