Primul Crăciun de la divorț. Cum își împart Daciana Sârbu și Victor Ponta copiii de sărbători: „E destul de obositor”

Daciana Sârbu și Victor Ponta au decis să divorțeze și să o ia pe drumuri separate, cu toate că au rămas în relații bune de dragul celor două fetițe pe care le au împreună. Luna următoare, de Crăciun, va fi primul an în care familia nu va mai fi împreună de sărbători. Iată cum își împart cei doi copiii.

Daciana Sârbu este o mamă exigentă

Daciana Sârbu și Victor Ponta au împreună două fetițe: Irina, de 17 ani, și Maria, de 11 ani, fetița pe care au adoptat-o în 2020. Victor Ponta mai are un băiat, pe Andrei, dintr-o relație anterioară, care are deja 24 de ani.

Cei doi au divorțat după aproape 20 de ani de căsătorie, însă au rămas în relații bune de dragul celor două fete pe care le au împreună.

Prezentă la evenimentul asociației „Eu te iubesc”, a Laurei Cosoi, Daciana Sârbu a vorbit despre faptul că este o mamă exigentă. Ea a vorbit despre faptul că Maria, fiica cea mică, nu are telefon.

„Maria nu are telefon, dar cea mare are. Eu nu stau pe telefon lângă ele, dar dacă le zic să lase telefonul că mâncăm sau că trebuie să fim toți prezenți la o discuție, ele ascultă.

Mariei i-am impus niște reguli mai stricte în ce privește tableta. Ei îi este mult mai bine fără! Nu-i mai dau voie nici o oră pe tabletă pentru că am observat că o agită foarte tare. La ea este o relație directă între timpul petrecut pe tabletă și starea ei. A făcut și un cont cu numele meu pe rețelele sociale.

Acum are timp să facă puzzle-uri, să citească, să descopere, să gătească cu mine”, a spus Daciana Sârbu pentru Click.ro.

Ea a vorbit despre faptul că nu își controlează fiica cea mare, pe Irina, și că are încredere în ea.

„Nu, nu am controlat-o niciodată, pentru că a fost întotdeauna un copil responsabil și foarte apropiat de mine. Nu a fost cazul să intervin decât în momentul în care mi-a cerut sprijinul.

Este adevărat că petrece mult prea mult timp pe telefon, știe și ea lucrul acesta. Dar, când e o perioadă de examene, își șterge conturile de TikTok sau Instagram ca să nu fie tentată să intre”, a explicat Daciana.

Ea a recunoscut că este o mamă exigentă.

„Sunt foarte exigentă. Îmi plac regulile, așa am fost și crescută, așa este și structura mea. Dar, pe de altă parte, le respect și eu și nu-mi place să fac lucruri pe care eu le interzic lor să le facă”, a continuat ea.

Cum își împart copiii de sărbători

Daciana a vorbit despre cum va împărți copiii cu fostul ei soț de sărbători și a ținut să precizeze că nu este nimic bătut în cuie.

„Nu e ceva ce trebuie să stabilim oficial. Ne adaptăm în funcție de cum vrea fiecare. Oricum vom face Sărbătorile și cu părinții mei ca în fiecare an, nu se va întâmpla altfel nici anul acesta. Pus că Irina e mare acum”, a spus Daciana Sârbu.

Ea a vorbit despre faptul că anul 2024 a fost unul complicat.

„A fost și nu a fost un an complicat. Am simțit mai degrabă că am ieșit dintr-o perioadă complicată care cumva s-a încheiat prin 2024. Sunt într-o perioadă de recuperare acum. Nu a fost un an ușor din multe puncte de vedere, și ca bussines, și ca situație economică. Mi se pare că trebuie să te adaptezi permanent, ceea ce e destul de obositor”, a spus ea.

