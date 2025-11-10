Daciana Sârbu și iubitul, surprinși în ipostaze romantice, de ziua bărbatului: „La mulți ani!”

Daciana Sârbu și Alex Ghionea, iubitul ei, au plecat într-o vacanță în Atena, de ziua bărbatului. De acolo, fosta soție a lui Victor Ponta a publicat mai multe imagini alături de partenerul ei.

Daciana Sârbu și iubitul, surprinși în ipostaze romantice

Daciana Sârbu și Alex Ghionea formează un cuplu discret, rareori afișându-se împreună în mediul online. Cu toate acestea, cu ocazia zilei de naștere a iubitului ei, antreprenoarea a publicat o fotografie înduioșătoare alături de el. În imagine, Daciana și Alex ciocnesc un pahar de vin alb cu ocazia aniversării lui, în Atena. „La mulți ani!”, a scris antreprenoarea pe imagine, alături de două emoticoane, unul cu o inimă albă și altul cu două pahare de șampanie care se ciocnesc.

Cu câteva ore înainte să publice fotografia de la restaurant, Daciana a împărtășit o imagine în care ea și Alex țin fiecare câte o cafea. Într-o altă imagine publicată ulterior, Daciana este surprinsă de la spate alături de iubit, dar și de o femeie.

„Mi-am expus natural această parte din viață”

Daciana Sârbu a confirmat relația cu Alex Ghionea în luna septembrie, publicând o fotografie cu ei doi la un eveniment. Bărbatul lucrează în domeniul HoReCa, la fel ca Daciana.

„Mereu am ales să trăiesc în adevăr, adică nu sunt în situația în care să mă ascund. Nu am fost eu construită așa și nu e o alegere pentru mine, să mint sau să ascund, motiv pentru care m-am exprimat natural, mi-am expus natural această parte din viață, natural în sensul în care asta fac. Nu am anticipat acest interes nebun. Recunosc că da, m-a surprins. Era pur și simplu o fotografie de la un eveniment, o fotografie care eu am considerat că e frumoasă și să o postez. Nici nu am dorit să dezvolt, să stârnesc mai multe curiozități. (…) Nu văd de ce aș explica sau aș vorbi mai mult despre lucrurile acestea”, a declarat Daciana Sârbu în emisiunea „Un Show Păcătos”, de la Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

În ce relații au rămas Daciana Sârbu și fostul soț, Victor Ponta

În cadrul unui interviu, Daciana a spus în ce relații a rămas cu fostul soț, Victor Ponta. Cei doi au confirmat la începutul anului 2025 că au decis de comun acord să divorțeze, după un mariaj de aproximativ 17 ani. Antreprenoarea și politicianul au două fiice împreună, una biologică și una adoptivă. Din primul mariaj, fostul premier mai are un fiu.

„Toată experiența noastră de viață ne-a pregătit pentru momente mai puțin plăcute și suntem capabili amândoi să le gestionăm. Am trecut prin atâtea provocări și situații care ne-au rănit, încât, acum, cred că avem un echilibru. Noi pentru fete suntem o familie și vom fi mereu. (…) Cred că viața ne duce în situații în care simți nevoia de schimbare. (…) De multe ori se produce o schimbare în tine, și dacă este în bine, cu siguranță este un câștig”, a spus Daciana la Spynews TV, potrivit Spynews.ro.

La rândul lui, Victor Ponta formează în prezent un cuplu cu Cristina Petrovici, o figură importantă în domeniul golfului. Fostul premier și noua lui iubită s-au cunoscut în Turcia, chiar pe terenul de golf, ambii fiind pasionați de acest sport.

