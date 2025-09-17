„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat în căsnicia cu Daciana Sârbu de au ajuns la despărțire

Victor Ponta a făcut noi declarații cu privire la divorțul de Daciana Sârbu, după două decenii petrecute împreună. Fostul premier a decis să vorbească deschis despre motivele din spatele separării ce a avut loc departe de ochii tuturor, în urmă cu mai multe luni.

Victor Ponta regretă divorțul de Daciana Sârbu

Deși o bună perioadă de timp a ales să țină subiectul divorțului de Daciana Sârbu departe de presă, acum Victor Ponta a decis să vorbească deschis despre ceea ce s-a întâmplat în căsnicia lui și cum au ajuns la separare, în emisiunea „Viața fără filtru”.

Întrebat ce nu a putut oferi în relația cu Daciana, politicianul a răspuns sincer: „Ceea ce merită fiecare femeie. Mai multă atenție, mai multă grijă, afecțiune. E normal până la urmă”.

„Noi, bărbații, suntem mai pragmatici, mai reci, mai interesați de lucruri. Eu cred și îmi doresc ca orice femeie din lume și pentru fiicele mele în primul rând, să fie fericite. Ori noi nu le facem întotdeauna fericite. Nu mă dau filosof”, a completat el.

„Îmi reproșez divorțul de Daciana”, a mai spus sincer Victor Ponta, completând: „Cum să nu îți reproșezi așa ceva? Pe de altă parte, viața e complicată. Este important să iei, la un moment dat, decizii ca să nu faci lucrurile mai rele, ci să le faci mai bune!”

Citește și: Victor Ponta, dezvăluiri neașteptate despre divorțul de Daciana Sârbu. „Vinovatul eu sunt 100%!” Ce spune despre fosta parteneră

Citește și: Ce impact a avut divorțul lui Victor Ponta și al Dacianei Sârbu asupra copiilor lor. Fosta politiciană a dat cărțile pe față

Ce relație are politicianul cu copiii săi

Custodia copiilor a fost făcută pe cale amiabilă, iar Victor Ponta încearcă să petreacă cât mai mult timp cu copiii săi.

„Andrei a terminat facultatea în acest an. Fetele au rămas cu noi! Sunt fetele noastre, ne ocupăm de ele, le iubim. Din păcate, nu mi-am văzut niciun copil în fiecare zi, fie că lucram ca procuror, fie că după am intrat în politică. Călătoresc destul de mult, dar îi întreb mereu ce fac. Ei mă găsesc tot timpul, ne vedem de câte ori putem și facem lucruri împreună”, a dezvăluit el.

Citește și: Cine este Cristina Petrovici, iubita lui Victor Ponta. Pasiunea pentru sport i-a adus împreună

Citește și: Toto Dumitrescu, declarație halucinantă, după ce a fost reținut de polițiști: „E fix răspunsul meu. Te pup!”

„Irina este acum cu școala, termină liceul și trebuie să meargă la facultate. Este agitată, dar noi suntem mai agitați decât ea! Maria descoperă lumea la 11 ani. Are foarte multe curiozități, mai puțin legate de mine și de Daciana. Sunt mai mult legate de viața ei! Nu e ușor cu fetele. Când o să fie cazul, o să mă judece! (n.r. pentru divorț). Copiii pot să mă judece, dar deocamdată vreau să fie fericiți”, a declarat Victor Ponta.

Sursă foto: Hepta, Facebook

Urmărește-ne pe Google News