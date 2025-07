Ce impact a avut divorțul lui Victor Ponta și al Dacianei Sârbu asupra copiilor lor. Fosta politiciană a dat cărțile pe față

Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat în urmă cu câteva luni, însă până de curând nimeni nu a știut nimic. Acum politiciana a decis să vorbească deschis despre acest subiect dificil și a explicat cum le-a afectat pe cele două fete ale lor, această separare.

Daciana Sârbu, despre impactul pe care l-a avut divorțul de Victor Ponta asupra copiilor lor

Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat în secret la începutul acestui an, după 19 ani de mariaj. Cei doi au ales să se separe în liniște, fără a-și expune viața privată în spațiul public. Acum, fosta europarlamentară a vorbit deschis despre această separare și a precizat că relația cu fostul ei soț este una civilizată, în special de dragul copiilor lor.

În cadrul unui interviu acordat Antena Stars, Daciana Sârbu a dezvăluit că fiicele cuplului nu au fost atât de afectate de despărțire, tocmai datorită faptului că nu au existat conflicte vizibile, iar lucrurile s-au desfășurat treptat.

„Am fost foarte deschiși, am discutat, nu s-au întâmplat lucrurile brusc. A ajutat foarte mult. Pentru ele suntem o familie în continuare (n.r. pentru fiicele lor), nu au simțit o schimbare. Cred că sunt chiar recunoscătoare și binecuvântată că avem o relație foarte bună și nu sunt în categoria acelor persoane care trec printr-un proces foarte dificil, din perspectiva copiilor”, a declarat Daciana Sârbu, potrivit Spynews.

Fosta politiciană, despre adopția Mariei

În cadrul aceluiași interviu, Daciana Sârbu a vorbit despre adopția fiicei sale, Maria. Aceasta a explicat că a fost un gest asumat, adopția având loc într-un moment în care se simșea pregătită.

„Pentru Maria sigur că am fost pregătiți. Am ales un moment în care am fost foarte echilibrați. Aveam multă iubire de oferit. Pentru mine… am simțit că am fost iubită de Dumnezeu încât cumva trebuia să dau înapoi tot ce am primit, recunoștința mea pentru viața pe care am avut-o. Așa a apărut Maria”, a declarat Daciana Sârbu.

Și Victor Ponta spunea, în urmă cu câteva săptămâni, că relația lui cu fiicele sale este în continuare una foarte bună și chiar merge zilnic să o ia pe Maria de la școală, timpul petrecut împreună fiind foarte important pentru toți.

După divorțul de Daciana Sârbu, fostul premier și-a refăcut viața în brațele Cristinei Petrovici, directoarea turneului Romanian Open Championship presented by DP World, prima competiție profesionistă de golf din România.

