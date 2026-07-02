Adriana Bahmuțeanu merge la CEDO pentru drepturile fiului ei. Jurnalista acuză autoritățile de injustiție: „Și-au bătut joc de mine”

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Adriana Bahmuțeanu apelează la CEDO pentru drepturile fiului ei. Vedeta acuză autoritățile române de tergiversare și ignorarea interesului superior al copilului, după ce hotărârea instanței din mai 2026 nu a fost pusă în aplicare, iar ea nu a fost lăsată să își vadă copilul.

Adriana Bahmuțeanu merge la CEDO

Adriana Bahmuțeanu nu renunță la luptă. Vedeta a decis să aducă cazul său în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), acuzând autoritățile române de încălcarea drepturilor copilului ei.

După mai bine de nouă luni de așteptare și procese amânate, Adriana Bahmuțeanu a obținut în luna mai 2026 o decizie favorabilă în instanță. Tribunalul a stabilit un program clar de vizite pentru a-i permite să își vadă fiul, aflat în custodia familiei fostului său partener, Silviu Prigoană.

Decizia includea vizite fizice în prima și a treia duminică din lună, între orele 10.00 și 20.00, precum și apeluri video de două ori pe săptămână. Cu toate acestea, Adriana susține că hotărârea instanței nu a fost pusă în aplicare.

„M-au plimbat aproape nouă luni de zile între instanțe, și-au bătut joc de mine! Drept urmare, merg la CEDO. Era dreptul meu să am măcar program de vizită cu propriul meu copil și nu ca statul român să ignore interesul superior al copilului!”, a declarat jurnalista pentru Spynews.

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Ce acuzații aduce Adriana Bahmuțeanu autorităților

Adriana Bahmuțeanu acuză autoritățile că au tergiversat în mod intenționat soluționarea dosarului. În conformitate cu legislația națională și internațională, interesul superior al copilului ar trebui să primeze în orice decizie legală care îl afectează. Totuși, vedeta susține că acest principiu a fost complet ignorat.

„De regulă, tactica în cazurile de alienare parentală este să tergiverseze lucrurile cât mai mult, astfel încât minorul să devină major. Asta vor să îmi facă și mie, însă eu nu mă las!”, a adăugat Adriana Bahmuțeanu.

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Decizia instanței, doar pe hârtie

Hotărârea emisă de tribunal în luna mai 2026 a venit după ce inițial cererea Adrianei Bahmuțeanu fusese respinsă. Tribunalul a recunoscut dreptul acesteia de a menține legătura cu fiul ei, însă punerea în aplicare a deciziei pare să fie blocată.

„Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că: Admite în parte capătul 9 de cerere. Stabileşte un program de legături personale cu minorul…” se arată în documentele instanței.

În ciuda acestei hotărâri, Adriana Bahmuțeanu afirmă că nu a fost respectată nici până în prezent.

„Nu este vorba doar despre mine ca părinte. Este vorba despre copilul meu și despre dreptul lui de a avea o relație cu mama sa. Acest drept nu poate fi ignorat”, a concluzionat jurnalista.

Sursă foto: Instagram

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