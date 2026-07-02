Denisa Drăgan, soția lui Ramore, câștigătorul iUmor, sezonul 13, nevoită să întrerupă a doua sarcină din cauza unor complicații grave: „Am plâns până mi-au ieșit ochii”

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TikTokerița Denisa Drăgan, soția lui Ramore, câștigătorul iUmor, sezonul 13, a anunțat că va întrerupe a doua sarcină din cauza unor complicații medicale grave. Decizia dificilă a generat reacții mixte online, dar tânăra își apără dreptul de a-și proteja sănătatea.

Denisa Drăgan, soția lui Ramore, câștigătorul iUmor, sezonul 13, nevoită să întrerupă a doua sarcină din cauza unor complicații grave

Denisa Drăgan, creatoare de conținut de pe TikTok, traversează o perioadă extrem de dificilă în viața sa personală. Recent, aceasta a dezvăluit prin intermediul rețelelor sociale că este nevoită să renunțe la cea de-a doua sarcină, potrivit medicilor. Vestea a declanșat un val de comentarii acide pe internet, multe dintre ele criticând decizia Denisei și modul în care a ales să vorbească despre această experiență.

Denisa s-a văzut pusă în situația de a răspunde acestor critici. Ea a explicat că sarcina sa s-a dezvoltat pe cicatricea unei operații de cezariană anterioare, ceea ce a determinat medicii să o avertizeze că există un risc major de ruptură uterină, hemoragii interne și alte complicații severe. În fața unei astfel de situații, decizia de a întrerupe sarcina a devenit inevitabilă.

„Astăzi am împlinit 30 de ani, știm deja că sunt însărcinată cu al doilea copil, însă astăzi am aflat că trebuie să fac de urgență o operație. (…) Va trebui să stau în spital multă vreme. (…) Implantarea s-a întâmplat pe cicatricea de cezariană pe care am avut-o cu fiica mea. (…) Dacă aș ține sarcina, risc chiar și să mor, să se rupă uterul și să fac hemoragii interne, ba chiar să perforeze vezica. (…) Mi-aș pune viața în pericol pentru un copil care încă nu este aici și aș risca să las fără mamă copilul care e mare și știe cine e mama. Dar oricum nu mă lasă medicii să o țin, pentru că îmi pune viața în pericol”, a povestit Denisa Drăgan pe TikTok.

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Cum le răspunde celor care au criticat-o

Această mărturisire sinceră nu a ferit-o însă de criticile dure ale unor internauți, care i-au pus la îndoială decizia și au acuzat-o că tratează situația cu superficialitate. Denisa a decis să răspundă acestor acuzații, explicând că, deși este o persoană publică, momentele de suferință profundă le trăiește alături de cei dragi, în intimitatea casei sale.

„Mie nu îmi plac scenetele alea. Nu e ușor. Este un copil dorit. Am plâns până mi-au ieșit ochii din mine în brațele bărbatului meu, în confortul meu, acasă. Nu am stat să așez un cadru extraordinar încât să prind tot ce era mai dramatic. Am ales să plângem acasă și să ne uităm la copilul pe care îl avem și să ne bucurăm de el. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am aflat din timp și că nu am ajuns în punctul în care să îmi las copilul fără mamă, pentru că se poate ajunge acolo”, a punctat Denisa, citată de Spynews.

În ciuda suferinței, Denisa și soțul său, Ramore, au ales să se concentreze pe fiica lor, găsind putere în familia pe care o au deja.

Foto: Instagram

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