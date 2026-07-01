Gabriela Cristea și Tavi Clonda, confesiuni despre casa din Italia, secretul relației lor și cum își cresc fetele: „Foarte important, dragi părinți” / Exclusiv

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Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost prezenți la petrecerea Unica Urban Party 2026, unde au vorbit deschis despre viața de familie, provocările pe care le întâmpină ca părinți și echilibrul pe care încearcă să îl păstreze în relația lor. Cei doi au explicat cum gestionează momentele în care au opinii diferite în privința educației fiicelor lor și au dezvăluit care este, în opinia lor, secretul căsniciei lor.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, confesiuni despre relația lor și despre cum își cresc fetele

În exclusivitate pentru Unica.ro, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au oferit detalii și despre casa pe care o renovează în Italia, dar au vorbit și despre proiectele lor din această perioadă. La finalul interviului, artistul a transmis un mesaj emoționant pentru cei care trec prin momente dificile, subliniind importanța renunțării la orgoliu și a păstrării propriilor valori.

Dacă ați putea retrăi o vară de-a voastră împreună, ce vară v-ați dori să retrăiți?

Toate au fost frumoase. Toate au fost mișto. Poate aceea din Grecia, când mergeam noi skinny dipping, pentru cei care știu engleză. (zâmbește) Mergeam cu barca în larg, eram doar noi doi, fără copii. Alea sunt verile de dinainte de copii, iar verile de după copii sunt cu o altă aromă, dar la fel de frumoase.

Dintre voi doi, cine este polițistul bun și cine este polițistul rău când vine vorba de fetițele voastre?

Tavi Clonda: Ea este „bad cop”, eu sunt „good cop”.

Gabriela Cristea: Dar nu sunt corupt.

Tavi Clonda: Da, da. Ne împărțim atribuțiile. Pot să spun că, în anumite domenii, ea este mai blândă și invers. Depinde. Dar, de obicei, eu sunt cel mai împăciuitor și mai „good guy”.

Ce faceți când aveți opinii diferite în ceea ce le privește pe cele mici?

Tavi Clonda: Discutăm și nu ne certăm în fața copiilor. Foarte important, dragi părinți.

Gabriela Cristea: Dacă unul apucă să spună ceva, celălalt îl susține, iar după aceea discutăm între noi și spunem: „Măi, n-a fost chiar OK.”

Tavi Clonda: În general, nu îl contrazici pe celălalt părinte. Avem regula asta și tot eu o încalc. Nu îl contrazici pe celălalt părinte, indiferent că nu ești de acord.

Ce ați învățat de la fetițele voastre?

Gabriela Cristea: Să râdem mai mult.

Tavi Clonda: Eu am învățat să fiu răbdător. Deci răbdarea… Mamă, răbdarea s-a dus la un alt nivel. Mă refer la toate trei, nu numai la cele două mici.

Gabriela Cristea: Ce vrei să spui? Trebuie să ai răbdare și cu mine?

Tavi Clonda: Bine, asta înseamnă să fii bărbat, de fapt. Să fii răbdător, să fii înțelept, să fii un echilibru pentru familie.

Gabriela Cristea: Doamne, te ia Urania Cremene pe cursuri de parenting.

Tavi Clonda: Păi ar trebui, dacă nu mă sună…

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Secretul relației lor

Care credeți că este secretul relației voastre?

Gabriela Cristea: Eu nu cred că avem un secret. Eu cred că fiecare cuplu își găsește dinamica și, dacă ar fi să mă gândesc la un singur lucru, cred că amândoi ne-am dorit același lucru, iar asta este foarte important.

Tavi Clonda: Da, și ne potrivim de la muzica ascultată până la filme, la construit case. Avem aceleași gusturi, fără să știm, bineînțeles, când ne-am cunoscut. Lucrurile acestea le descoperi pe parcurs. Și ar mai fi ceva: când unul este nervos, celălalt să cedeze. Că dacă se enervează și celălalt, n-am făcut nimic. Ideea este că atunci când unul este nervos, celălalt să îl lase puțin. Dacă se enervează și celălalt, atunci n-am făcut nimic. Sunt mici lucruri care fac diferența.

Cum merge construcția casei din Italia?

Păi nu prea merge acum. Deocamdată suntem în faza de demolare. Și așteptăm niște aprobări. Da, mai așteptăm niște aprobări, pentru că totul se face conform legii. Nu vrem să ne trezim că avem probleme. Oricum, inclusiv autoritățile lucrează împreună cu noi. L-am cunoscut inclusiv pe primarul orașului. O să meargă încet, încet. Începutul este greu, după aceea lucrurile vor merge etapă cu etapă. După aceea știi cum curg banii din cont? Gâl, gâl, gâl… Așa se duc.

Care este obsesia voastră în acest moment? Un film, un serial, o melodie, ceva de mâncare, orice?

Tavi Clonda: Am scos o piesă în italiană, pe care trebuie neapărat să o ascultați. Se cheamă „Vincitori”.

Gabriela Cristea: Te laud și eu acum. Merge la televiziunea italiană. A fost invitat și o să meargă acolo. Și e foarte mișto și se încadrează în stilul care se ascultă în Italia acum.

Tavi Clonda: Și mi se potrivește și mie, e înregistrată cu bandul, e mișto.

Pentru cineva care trece printr-un moment dificil acum, ce mesaj aveți?

Gabriela Cristea: O să treacă!

Tavi Clonda, referindu-se la un cuplu care trece printr-un moment greu: Dacă puneți orgoliul pe primul loc, trece mai greu. Când nu mai pui orgoliul pe primul loc și vezi că viața este frumoasă, că oamenii trebuie să își urmeze fiecare cursul lui și înțelegi de ce au făcut anumite lucruri, îți va fi și ție mai bine. Celălalt, dacă a greșit, își va da seama sau nu. Dar tu trebuie să îți păstrezi propriul fel de a fi.

Foto: Captură video

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