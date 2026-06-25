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Ce spune Gabriela Cristea despre revenirea în televiziune. De ce a refuzat ofertele primite

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Gabriela Cristea a primit mai multe oferte de revenire în televiziune. Vedeta a renunțat la emisiunea „Mireasa. Capriciile iubirii” în urmă cu un an și jumătate și de atunci nu a mai apărut pe micile ecrane.

Gabriela Cristea, ofertată de televiziuni

Gabriela Cristea este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune și prezentatoare din România. După ce a decis să renunțe la emisiunea pe care o prezenta, Cristea s-a concentrat pe conținutul din mediul online, mai ales că îi oferă mai mult timp liber și își poate organiza viața așa cum vrea, astfel încât să poată fi alături și de familia ei.

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Vedeta recunoaște că a primit diverse oferte pentru a reveni pe micul ecran, dar niciuna dintre acestea nu i-a făcut cu ochiul

Ea spune că refuzul său nu are legătură cu calitatea formatelor propuse, ci cu faptul că are alte priorități în acest moment.

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„De dorită sunt dorită. Am primit oferte în anul ăsta jumătate de când nu mai sunt la TV. Da, am primit și recent, dar nu a fost nimic care să mă facă să spun: gata, mă întorc! Și nu pentru că proiectele nu ar fi fost mari sau importante sau care să mă stimuleze, ci pur și simplu am simțit că mă mulțumește ceea ce fac acum, mă împlinește și mă face să mă simt bine cu mine”, a declarat Gabriela Cristea pentru Libertatea.

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„Nu muncesc mai puțin”

Vedeta a recunoscut că după ce a renunțat la cariera din televiziune, se ocupă mai mult de familia ei. 

Cu toate acestea, ea nu muncește mai puțin, ci doar reușește să își împartă timpul mai eficient.

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„Și am mai mult timp pentru familie. Să știi că nu muncesc mai puțin. Doar că muncesc atunci când pot eu, ca să nu îmi mai afecteze viața de familie”, a mai spus fostă prezentatoare Tv.

Vedeta a reușit să se concentreze pe ea însăși și a slăbit considerabil. Gabriela Cristea a dat jos nu mai puțin de 34 de kilograme într-un an.

„Sunt încă sub tratament, doar că nu mai slăbesc atât de mult acum. Am slăbit 34 de kilograme într-un an. În ziua ziua în care am împlinit un an, aveam cu 34 de kilograme mai puțin.

Obiectivul este să fiu sănătoasă. Acesta este principalul obiectiv și chiar sunt. Pentru că anul trecut, când m-am apucat, aveam aproape 100 de kilograme. Nu mi-a arătat cântarul niciodată 100, dar nu mai aveam foarte mult. Și problema nu era neapărat cântarul sau vanitatea, ci sănătatea. Snătatea era foarte importantă pentru că aveam probleme cu tensiunea. Eram în prediabet. Aveam ficatul gras. Aveam apnee în somn. Sunt foarte periculoase, pentru că de la toate poți să mori. Adică aveam toate recomandările pentru a face tratament”, a povestit vedeta.

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