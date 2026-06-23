Gabriela Cristea își duce soacra în vacanță. În ce destinație va merge cu toată familia

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Gabriela Cristea se pregătește pentru o vacanță cu familia extinsă. Prezentatoarea Tv a decis ca de data aceasta să își ia și soacra cu ea. Ea și mama lui Tavi Clonda se înțeleg foarte bine, iar aceasta este o ocazie perfectă pentru ca fetițele să petreacă timp alături de bunica lor.

Gabriela Cristea, vacanță cu toată familia

Prezentatoarea Tv a ales să meargă în Sicilia alături de soțul și fetițele lor, dar și de mama soacră.

Planurile familiei este să plece cu toată familia la conacul achiziționat în Italia și să o ducă acolo și pe soacra ei. Apoi, Gabriela vrea să facă o escapadă în Sicilia, pe care să o viziteze pe îndelete.

În vacanță va veni și cumnata ei, sora lui Tavi Clonda.

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„Fetele au intrat în vacanță și abia așteptăm să plecăm peste două săptămâni cu toată familia, cu soacră, cumnată, cu toată lumea, în Italia. Nu stăm la noi la casă, dar ne-am luat acolo ceva frumos pe plajă. Vreau să mergem să vadă și ele casa pentru că nu au apucat și vrea și soacra mea să se bucure de ceea ce au realizat copiii. Este absolut superb! Acolo ne încărcăm sufletește”, ne-a mărturisit Gabriela Cristea.

Ce planuri are cu casa din Italia

Prezentatoarea și soțul ei și-au făcut deja planul cu privire la conacul din Italia. Cei doi vor să dea jos toată clădirea și să o reconstruiască pe baze mai solide.

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„Am ajuns la concluzia că e mai ok să dăm jos toată clădirea și să o reconstruim pe niște baze mai solide. Vom păstra inclusiv materialele de construcție care sunt foarte valoroase. Sperăm să se ridice casa mai repede, dar noi ne-am dat un termen de minim 5 ani pentru că vreau să facem lucrurile așa cum trebuie. Până la sfârșitul anului o să o ridicăm cu totul și mi-am propus că până la primăvară să reușim să facem și două dormitoare ca să mai putem sta și acolo. Le facem la alb, punem niște paturi, niște dușuri…Acolo o să facem o vilă de lux, am mai multe planuri care se pretează”, a spus vedeta despre planurile cu conacul din Italia.

Întreagă familia este entuziasmată pentru vacanța din Sicilia, unde vor avea la dispoziție o persoană care a locuit acolo și care le va arăta tot felul de locuri speciale.

„După ce vom merge la noi la casă o să mai facem o vacanță tot în Italia, dar în Sicilia, acolo unde voi merge eu cu fetele și cu Tavi. Mergem cu cineva care a stat în Sicilia și o să ne ducă în niște locuri mai speciale și abia aștept. Cred că o să stăm vreo două sau trei săptămâni”, a mai spus vedeta pentru Click!.

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