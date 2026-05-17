Gabriela Cristea, confesiuni dureroase despre cel mai mare regret ca mamă: „Când faci copii la bătrânețe…” Ce temeri are prezentatoarea TV

Gabriela Cristea și-a schimbat complet prioritățile de când a devenit mamă, vedeta declarându-se o femeie împlinită alături de cele două fetițe pe care le are împreună cu Tavi Clonda. Cu toate acestea, în spatele zâmbetului afișat pe micile ecrane și în mediul online, cunoscuta prezentatoare TV ascunde un regret profund care o macină și la care se gândește constant.

Într-o mărturisire sinceră despre rolul de părinte, ea a vorbit deschis despre greșelile pe care consideră că le face în relația cu fiicele sale, dar și despre temerile mari care vin odată cu o maternitate întârziată.

Sfatul neașteptat pentru tineri și lupta cu fricile

După numeroase eforturi și tratamente medicale, Gabriela Cristea și-a îndeplinit visul de a avea o familie în urmă cu aproape un deceniu, născând prin fertilizare in vitro la 43, respectiv 45 de ani. Deși își adoră fetele, pe Victoria și Iris, vedeta recunoaște că diferența mare de vârstă vine la pachet cu o presiune psihologică uriașă și cu stări de anxietate greu de gestionat în viața de zi cu zi.

„Atunci când fetițele sunt cu Tavi, eu sunt perfect liniștită. Am multe temeri. Când faci copii la bătrânețe, ai toate fricile și toate temerile… Da, chiar da. Eu îi sfătuiesc pe tineri să facă copii de tineri, ca să crească odată cu ei, să fie inconștienți și să nu aibă absolut niciun fel de stres cu treaba asta”, a declarat Gabriela Cristea, pentru Spynews.

Sindromul de „mamă cloșcă” și greșelile în educația fetelor

Din cauza maturității la care a experimentat pentru prima dată rolul de mamă, fosta realizatoare TV admite că tinde să își protejeze excesiv copiii. Această dorință de a le feri de orice obstacol a transformat-o, după propriile spuse, într-o mamă mult prea protectoare, lucru sesizat inclusiv de cele mici, care simt deja nevoia de mai multă libertate.

„Mie mi se pare că trebuie să le protejez de toate lucrurile care m-au năpăstuit pe mine și cumva am tendința asta de a fi mamă cloșcă și de a nu le lăsa să se dea cu capul de tocul ușii.

Asta e o lecție pe precession care trebuie să o învețe și să o trăiască pe propria piele, că eu nu voi fi tot timpul să le cocoloșesc. Chiar și ele cer: Mai lasă-ne”, a adăugat vedeta, conștientă că fetele sale dau semne că vor să îi calce pe urme în showbiz, Victoria dorindu-și o carieră de „youtuberiță”, în timp ce Iris este deja foarte cochetă.

Motivul real al retragerii din televiziune

Decizia Gabrielei Cristea de a renunța la proiectele clasice de televiziune care au consacrat-o a surprins multă lume, însă în spatele acestei hotărâri a stat dorința de a prioritiza familia în detrimentul orelor epuizante petrecute în platourile de filmare. Schimbarea de carieră i-a adus liniștea dorită, vedeta reorientându-și energia către mediul online.

„Ele sunt încântate de faptul că reușesc să stau foarte mult cu ele, iar asta e cel mai important. Acesta a fost și principalul motiv pentru care am renunțat la televiziune, să am mai mult timp cu ele. Începusem deja să activez și pe zona de online și am simțit că e un trend foarte important pe care trebuie să-l valorificăm la justa valoare.

Nu că televiziunile ar fi de dus, dar pur și simplu televiziunile s-au orientat într-o altă zonă. Cele mai multe sunt reality show-urile, iar eu, în ceea ce privește reality show-ul, mi-am dat licența cu vârf și îndesat, am fost chiar deschizătoare de drumuri. În televiziune există ceea ce se cheamă tăcere Noră pentru mama, e momentul acela de suspense, noi l-am inventat”, a conchis fosta prezentatoare TV.

Foto – Facebook

