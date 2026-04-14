Cum reușesc Gabriela Cristea și Tavi Clonda să mențină pasiunea în relație după 12 ani

Gabriela Cristea și Tavi Clonda reușesc să își mențină relația închegată chiar și după 12 ani de căsnicie. Cu toate că flacăra iubirii nu mai arde ca la început, în locul acesteia există multe momente de calitate în doi. Iată cum reușesc cei doi să își mențină relația trainică.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momente prețioase în doi

Gabriela Cristea și soțul ei sunt un exemplu de cuplu solid și arată cu fiecare ocazie că gesturile mici sunt cele care fac diferența într-o relație atât de lungă.

De data aceasta, Gabriela Cristea le-a povestit urmăritorilor cum a fost surprinsă de soțul ei cu o plimbare romantică. Vedeta a explicat că aceste mici gesturi sunt cele care țin relația strânsă.

„Mi-a plăcut azi să mă plimbe soțul de mână, ca la începutul relației noastre… și ne-am și pupat pe stradă… și ne-am făcut și declarații frumoase… și asta după aproape 13 ani de relație, 2 copii, iar lista poate să continue. Știu că se vor găsi care să spună «la vârsta ta de asta îți mai arde» sau «te văd copiii», iar lista poate să continue.”

Gabriela Cristea a ținut să le spună urmăritorilor că dragostea sinceră și adevărată rezistă indiferent de timp și probleme, cu condiția să existe respect reciproc și înțelegere.

„Ce vreau să vă spun, de fapt, este că dragostea se trăiește la intensitate maximă la orice vârstă. Să ai grijă de ce iubești este respect față de tine și de cel pe care îl iubești, iar copiii sunt fericiți să-și vadă părinții că se iubesc în armonie. Hristos a Înviat!”, a fost mesajul vedetei.

Au ratat vacanța la Roma

Gabriela Cristea și soțul ei urmau să plece în Roma, de ziua Îndrăgostiților. Totuși, ei au ratat escapada, pentru că fetițele lor s-au îmbolnăvit.

Cântărețul a decis să schimbe biletele de avion și să își surprindă soția cu o destinație la fel de frumoasă, tot în Italia.

Cei doi au fost în vizită în Abruzzo, locul în care și-au cumpărat o casă în urmă cu câteva luni.

„Mi-a făcut surpriză și mi-a schimbat biletele și plecăm în altă parte (…) Ce tare mi s-a părut. Mi-a spus ‘Fă-ți bagajele și plecăm (…) E super surpriza, nu mă așteptam”, a spus Gabriela Cristea, pe Instagram, înainte să vadă că va zbura spre Italia.

Cei doi și-au achiziționat un conac în Italia și vor să facă din el un boutique-hotel. Cei doi au mers la cumpărături pentru a amenaja curtea conacului.

„Ne-am apucat să ne facem “livadă” de măslini și am “scăpat” la pepinieră. Voiam să cumpăr toți pomii…până ne-a făcut socoteala de preț. Dar tot mi-am luat și niște citrice…și o să mai luăm. La palmieri am făcut doi pași în spate pentru ca un palmier mare este 7000 euro. Da, am scris bine 7000!”, a spus Gabriela Cristea pe Instagram.

