Gabriela Cristea și Tavi Clonda, amendați în Italia: „Cel mai enervant lucru aici”

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Gabriela Cristea (51 ani) și Tavi Clonda (46 ani) au trecut printr-o situație neplăcută în Italia, unde își construiesc o pensiune pe care vor să o închirieze în sistem Airbnb. Îndrăgostiți de Italia, cei doi au ales să își petreacă concediul tot în această țară, însă s-au pomenit cu o amendă la scurt timp după ce au ajuns acolo.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, amendați în Italia

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ajuns în Italia, unde au ales să își petreacă concediul alături de fiicele lor, Victoria și Iris. Însă, nici bine nu au ajuns acolo, că au primit o amendă pentru parcare.

În timp ce admirau orașul de la balcon, Gabriela Cristea și soțul său au observat cum poliția locală împărțea amenzi celor care nu respectau regulile de parcare.

„Cel mai enervant lucru aici: cu poliția. Nu sunt locuri de parcare și dau amenzi. Ne-am luat și noi deja una”, a mărturisit Tavi Clonda pe Facebook.

Soțul vedetei a explicat că, în Italia, găsirea unui loc de parcare este o adevărată provocare. Locurile libere se ocupă rapid, iar autoritățile sunt foarte stricte.

„Vin din 15 în 15 minute. Și e foarte dubios (…) Dau amenzi încontinuu și pândesc aici. Dacă se eliberează un loc, în cinci secunde e ocupat”, a adăugat Tavi Clonda, subliniind că problema nu este specifică doar Italiei, dar aici pare mult mai accentuată.

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Cei doi soți, amendați și în trecut

Aceasta nu este prima experiență de acest fel pentru cei doi. Într-o vacanță anterioară în Italia, Tavi Clonda a fost sancționat pentru parcare neregulamentară chiar în prima zi a sejurului. Deși plătise parcarea în alte ocazii, lipsa locurilor disponibile l-a forțat să își lase mașina într-un spațiu interzis, ceea ce i-a adus o amendă de 30 de euro.

„Era 46 de euro, dar plătești 30 în cinci zile (…) Ideea este că trebuie avut grijă. Locurile albe sunt fără plată, locurile albastre sunt cu plată”, a explicat el.

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Cei doi le recomandă turiștilor să fie foarte atenți la semnalizările din parcări și să plătească întotdeauna taxa aferentă, acolo unde este cazul.

Chiar și așa, Tavi Clonda recunoaște că situația poate deveni frustrantă: „Nu ai unde să parchezi în Italia. Sunt foarte puține locuri de parcare”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriela Cristea și Tavi Clonda

Sursă foto: Facebook

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