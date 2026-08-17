Gabriela Cristea și Tavi Clonda, amendați în Italia: „Cel mai enervant lucru aici”

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Gabriela Cristea (51 ani) și Tavi Clonda (46 ani) au trecut printr-o situație neplăcută în Italia, unde își construiesc o pensiune pe care vor să o închirieze în sistem Airbnb. Îndrăgostiți de Italia, cei doi au ales să își petreacă concediul tot în această țară, însă s-au pomenit cu o amendă la scurt timp după ce au ajuns acolo.
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, amendați în Italia
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ajuns în Italia, unde au ales să își petreacă concediul alături de fiicele lor, Victoria și Iris. Însă, nici bine nu au ajuns acolo, că au primit o amendă pentru parcare.
Soțul vedetei a explicat că, în Italia, găsirea unui loc de parcare este o adevărată provocare. Locurile libere se ocupă rapid, iar autoritățile sunt foarte stricte.
„Vin din 15 în 15 minute. Și e foarte dubios (…) Dau amenzi încontinuu și pândesc aici. Dacă se eliberează un loc, în cinci secunde e ocupat”, a adăugat Tavi Clonda, subliniind că problema nu este specifică doar Italiei, dar aici pare mult mai accentuată.
Aceasta nu este prima experiență de acest fel pentru cei doi. Într-o vacanță anterioară în Italia, Tavi Clonda a fost sancționat pentru parcare neregulamentară chiar în prima zi a sejurului. Deși plătise parcarea în alte ocazii, lipsa locurilor disponibile l-a forțat să își lase mașina într-un spațiu interzis, ceea ce i-a adus o amendă de 30 de euro.
„Era 46 de euro, dar plătești 30 în cinci zile (…) Ideea este că trebuie avut grijă. Locurile albe sunt fără plată, locurile albastre sunt cu plată”, a explicat el.