Ce s-a întâmplat cu Florin Marin după moartea fostului preot Philip Clements. Românul a moștenit o avere, iar acum trăiește o nouă poveste de dragoste

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Viața extravagantă a românului Florin Marin este un amestec de călătorii de lux, petreceri fastuoase și cadouri de designer, toate împărtășite cu cei aproape 50.000 de urmăritori ai săi pe TikTok. Povestea lui a devenit cunoscută în 2020, când a moștenit o pensie lunară de 2.000 de lire sterline și 150.000 de lire după moartea soțului său, fostul vicar britanic Philip Clements, în timpul pandemiei de Covid-19.

Ce s-a întâmplat cu Florin Marin după moartea lui Philip Clements

Căsătoria lui Florin Marin, acum în vârstă de 33 de ani, cu Philip Clements, care avea atunci 81 de ani, a fost intens mediatizată și a stârnit numeroase controverse. Cei doi s-au cunoscut în 2015 pe o aplicație de dating și s-au căsătorit în aprilie 2018, într-o ceremonie desfășurată în Kent.

Relația lor, marcată de o diferență de vârstă de aproape cinci decenii, a fost subiect de discuție în media britanică, iar cuplul a apărut chiar și în emisiunea lui Jeremy Kyle.

„Îl iubesc la nebunie – dacă am fi separați permanent, aș fi cel mai nefericit om din lume”, mărturisea Philip Clements la acea vreme.

După o carieră de 50 de ani în slujba Bisericii Anglicane, el s-a retras pentru a se căsători cu Florin Marin și s-a mutat în România, vânzându-și casa din Sandwich, Kent, pentru a cumpăra un apartament în București, pe care l-a trecut pe numele soțului său.

După moartea lui Philip Clements, Florin Marin a continuat să-și trăiască viața cu intensitate maximă, devenind o figură populară pe rețelele de socializare. Daily Mail relatează că bărbatul devenit influencer călătorește frecvent în clasa business, își etalează colecția de haine de designer și documentează pe TikTok escapadele sale internaționale.

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Românul are o nouă relație

În august 2026, Florin Marin a împărtășit momente dintr-o călătorie prin Statele Unite, vizitând Pennsylvania, Washington DC și New York. Într-un videoclip, acesta a fost văzut savurând șampanie la bordul unui zbor transatlantic și desfășurându-și rutina de îngrijire a pielii, iar la sosirea în New York, a prezentat vederea spectaculoasă din hotelul său de lux cu vedere spre Times Square.

„Am vacanțe extravagante și scumpe, poate prea multe”, a spus acesta în 2024.

De la moartea lui Philip, Florin a avut mai multe relații, inclusiv cu un hotelier german-italian, Giovanni Messina, în vârstă de 50 de ani. Cei doi s-au cunoscut în 2022 pe aplicația de dating Planet Romeo, iar românul s-a mutat în Germania pentru a fi alături de el.

„Giovanni este un bărbat minunat și sunt foarte îndrăgostit de el”, a spus Florin Marin.

Relația lor a luat însă o întorsătură în 2024, iar recent, Florin Marin a dezvăluit că are un „amorez”, un om de afaceri bulgar, pe care l-a cunoscut în mai 2026, la un eveniment Pride din Gran Canaria.

„Ne-am întâlnit pe un vas de croazieră nud”, a povestit el.

În prezent, Florin Marin susține că nu cheltuiește niciun ban pe hainele de lux sau pe călătoriile sale, pentru că acestea sunt finanțate fie de Giovanni, fie de noul său partener.

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Ce avere a primit în urma morții lui Philip Clements

După moartea lui Philip Clements, Florin Marin primește o pensie de 2.000 de lire sterline pe lună și a obținut 150.000 de lire sterline în urma decesului soțului său.

Mai mult, românul susține că amantul său și-a pus afacerea hotelieră pe numele lui pentru a putea obține venituri și a-și asigura stabilitatea financiară.

Relația dintre Florin Marin și Philip Clements a provocat unde de șoc și a atras critici dure din partea familiei vicarului, frații acestuia numindu-l pe român „vânător de avere”.

Potrivit românului, el și fostul său soț au cheltuit un milion de lire sterline în timpul relației lor de cinci ani.

Florin a dezvăluit că a vizitat un medium care i-a spus că Philip Clements este mereu ”în spatele lui” și că este mândru de viața pe care o duce. În casa sa din România, bărbatul păstrează un portret al fostului său soț, alături de fotoliul și bastonul acestuia.

„A fost omul care m-a iubit infinit”, a mai spus el.

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Sursă foto: Instagram

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