Apple Martin, surprinsă în compania unui filantrop. Cine este bărbatul care a cucerit-o pe fiica lui Gwyneth Paltrow

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Apple Martin, fiica lui Gwyneth Paltrow și Chris Martin, trăiește o poveste de dragoste cu Moshe Levi, un filantrop din Peru. Cei doi au fost surprinși sărutându-se pe stradă, confirmând relația.

Apple Martin, poveste de dragoste cu un filantrop din Peru

Apple Martin, fiica talentată a actriței Gwyneth Paltrow și a muzicianului Chris Martin, și-a găsit jumătatea într-un tânăr cu o poveste impresionantă. Conform Page Six, iubitul ei, Moshe Levi, este un fost sportiv de performanță, devenit filantrop internațional, cu rădăcini peruviene și o pasiune pentru educație.

Relația lor, care pare să fi început încă din timpul facultății, a fost surprinsă de paparazzi weekendul trecut, când cei doi au fost fotografiați în timp ce se bucurau de o sesiune de shopping romantică în Hamptons.

Levi, care a absolvit Universitatea Vanderbilt din Nashville în aprilie 2025, a studiat economie și afaceri, în timp ce Apple Martin a obținut în mai 2026 diploma în drept, istorie și societate.

Moshe Levi se remarcă nu doar prin trecutul său sportiv, unde a excelat la fotbal și cricket la Radley College din Anglia, ci și prin implicarea sa în proiecte sociale. În 2019, el și familia sa au lansat organizația nonprofit MOSHA, care oferă copiilor defavorizați din Peru acces la educație de calitate. Mama lui, Orly Mekler, conduce Global Mindfulness Group, o comunitate internațională dedicată wellness-ului.

„Visul meu este să joc în filme”, a declarat Apple Martin pentru Vogue în februarie, iar acest vis va deveni realitate odată cu debutul ei în comedia romantică „Paris Paramount” regizată de Nancy Meyers.

De asemenea, fiica lui Chris Martin a fost deja implicată în campanii de modă, demonstrându-și versatilitatea artistică.

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Cei doi și-au oficializat relația și în mediul online

Deși relația lor nu a fost încă lansată oficial pe rețelele sociale, Apple Martin a postat în mai o imagine în care Moshe Levi o îmbrățișează din spate, confirmând subtil apropierea lor.

Moshe Levi, fluent în patru limbi, engleză, spaniolă, franceză și italiană, și cu o educație multiculturală la Școala Internațională din Monaco, pare să fie un partener ideal pentru tânăra de 22 de ani.

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Povestea lor de dragoste a fost subiectul atenției publicului și anul trecut, când au fost surprinși pe plajă în Hamptons. Totuși, viața personală a lui Levi nu a fost lipsită de controverse. În iunie 2026, cântăreața Jordan Miller, fostă iubită a lui Levi și lidera trupei canadiene The Beaches, a lansat piesa „Perfect 10”, care include versuri acide ce fac aluzie la relația lui cu Apple Martin.

„Ești un încăpățânat nenorocit. Desigur că te întâlnești cu fiica lui Gwyneth Paltrow. Îmi pare rău, dar ești doar un alt narcisist care vrea să fie plăcut de toată lumea”, cântă Miller în melodie.

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Sursă foto: Profimedia

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