Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan, apariție elegantă la nunta lui Alexandru Nazare cu Maria Mihali. Ce surpriză a marcat evenimentul

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Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, și interpreta de muzică populară Maria Mihali și-au unit destinele sâmbătă, 12 septembrie, într-un cadru festiv organizat la București. Evenimentul a reunit nume importante din scena politică și culturală, printre cei mai urmăriți invitați numărându-se Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Cununie religioasă la Mănăstirea Cașin și un naș de talie europeană

Ceremonia religioasă s-a desfășurat la Mănăstirea Cașin, unde mirele a sosit alături de nașul său, Kyriakos Pierrakakis, ministrul Economiei și Finanțelor din Grecia și președinte al Eurogrupului. Legătura strânsă dintre cei doi oficiali datează încă din anul 2020. Potrivit Libertatea, despre alegerea părinților spirituali, Alexandru Nazare a mărturisit: „Cu nașul meu sunt coleg de mult timp, suntem foarte apropiați și suntem prieteni de foarte mulți ani. E o onoare pentru mine să-l am alături”.

La ieșirea din lăcașul de cult, emoțiile proaspeților căsătoriți au fost vizibile. Mireasa a descris momentul ca fiind „o zi cu emoții pe care nu prea putem să le descriem. O zi pe care o să o păstrăm pentru totdeauna în suflet”. La rândul său, Nazare a subliniat importanța respectării tradițiilor din zona de origine a soției sale: „Vom păstra tradițiile, vrea foarte mult să păstreze aceste tradiții. În Maramureș știți că se păstrează foarte bine tradițiile. Sunt mai emoționat ca niciodată”.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, printre invitații de marcă

Petrecerea festivă a continuat la restaurantul Casa Albă, unde atenția celor prezenți s-a îndreptat rapid către invitații din sfera publică. Printre cele mai remarcate prezențe s-au numărat Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Președintele României a purtat un costum clasic negru, în timp ce Mirabela Grădinaru a atras privirile într-o ținută rafinată, din mătase în nuanțe de șampanie, cu mâneci lungi, completată de pantofi stiletto și accesorii asortate.

Lista participanților din mediul politic a fost completată de personalități precum ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, fostul ministru al Muncii, Florin Manole, senatorul PNL Daniel Fenechiu, Vasile Blaga și Stelian Bujduveanu.

Surpriză muzicală la dansul mirilor

Punctul culminant al serii l-a constituit dansul mirilor, când Maria Mihali a oferit un moment neașteptat tuturor celor prezenți. Interpreta a dezvăluit că a compus o piesă dedicată special soțului ei pentru acest moment unic, mărturisind pe scenă că „este un cântec din suflet pentru sufletul meu pereche”. Decizia cuplului de a celebra alături de familie și prieteni vine după o logodnă discretă încheiată în anul 2025.

Foto – capturi Video, Profimedia

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