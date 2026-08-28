Surse: Președintele Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier săptămână viitoare. Ce variantă ia în calcul: Guvern PSD, condus de un independent

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Președintele Nicușor Dan ar urma să propună un premier în mai puțin de o săpămână, susțin surse Digi24. Șeful statului îi va chema de la 1 septembrie pe liderii partidelor la o nouă rundă de negocieri, iar prima variantă luată în calcul ar fi un Guvern cu un premier independent, dar cu miniștri politici.

Surse: România ar putea avea în curând premier

Conform surselor citate de Digi24, șeful statului ar vrea ca premierul să fie indenpendent, în timp ce Guvernul să fie majoritar PSD, așa cum se preconiza și până acum.

„După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, ar fi fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie `al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern a fost investit în România.

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Ăsta e motivul pentru care pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă”, a spus președintele, joi seară, într-o conferință de presă.

Președintele a mai vorbit despre faptul că vede mai degrabă susținere pentru un Guvern cu miniștri politici.

Ce variantă prinde contur

Conform surselor citate, varianta pe care șeful statului o preferă este un Guvern PSD care să fie condus de un independent, astfel încât să poată strânge fără probleme voturi din mai multe tabere politice.

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O astfel de variantă ar putea fi susținută și de UDMR, iar PSD ar aduna mai ușor voturile necesare, având în vedere că în trecut nu au reușit să ofere un premier care să obțină votul de încredere.

Aceleași surse vorbesc despre faptul că Nicușor Dan nu este dispus să negocieze când vine vorba despre câteva ministere importante precum Ministerul de Externe și Ministerul Apărării Naționale.

Noile runde de discuții vor avea loc marți, pe 1 septembrie, iar o nominalizare de premier ar putea fi făcută până la sfârșitul săptămânii viitoare, în cel mai bun caz. Rămâne de văzut dacă varianta aceasta este de bun augur și va aduna formațiunile politice în jurul ei, oferind votul de încredere, astfel încât România să iasă din criza politică în care se află din luna aprilie și va avea un premier oficial.

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