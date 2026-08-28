Ce pensie încasează lunar Viorel Lis și cum se descurcă cu tratamentele. Oana Lis: „Într-un weekend am cheltuit 4.500 de lei”

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Oana Lis este cea care are grijă de fostul edil al Capitalei, în vârstă de 82 de ani, care are probleme de sănătate grave. Cei doi se descurcă greu din punct de vedere financiar, pentru că se susțin doar din pensia lui Viorel Lis, iar majoritatea banilor se duc pe tratamentele care acesta are nevoie.

Ce pensie are, de fapt, Viorel Lis

Starea de sănătate a lui Viorel Lis s-a înrăutățit în ultima perioadă. Soția lui a vorbit despre cum se simte fostul edil al Capitalei și a mărturisit că de două săptămâni are dureri mari, în ciuda tratamentelor și a intervențiilor medicale la care a apelat până acum.

Ea a fost invitată în emisiunea „Spynews Tv Live” și a vorbit despre perioada complicată prin care trece alături de Viorel Lis.

În plus, ea a dezvăluit că pensia lui Viorel Lis este de aproximativ 6.000 de lei, însă banii nu sunt suficienți încât să se poată întrețină și să acopere costurile tratamentelor lui.

„Am chemat salvarea acasă. Într-un weekend am cheltuit 4.500 de lei. Pensia lui e vreo 6.000”, a povestit Oana Lis.

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Neputincioasă în fața durerilor soțului ei, Oana Lis a recunoscut că nu știe ce să mai facă.

„Mi-ar plăcea ca Viorel să stea fără dureri. E foarte greu să stai acasă cu dureri. Nu mai știu ce să îi mai fac”, a mai spus Oana Lis

I-a cerut bani femeii care a câștigat premiul cel mare la Loto

Oana Lis a pus un status pe Facebook în care îi cerea femeii care a câștigat premiul cel mare la Loto 6/49 să o ajute să îi plătească tratamentele soțului ei.

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Postarea ei a stârnit multe reacții, așa că a decis să șteargă postarea, în urma criticilor.

Femeia a câștigat 10 milioane de euro la Loto, iar Oana Lis s-a gândit că ar putea să îi ceară ajutorul ca să îi plătească tratamentele fostului edil al Capitalei.

„O rog și eu pe cea care a câștigat la Loto, dacă are Facebook, să-mi dea și mie un mic ajutor să-i plătesc niște terapii și perfuzii acasă lui Vio. Dar din dar se face Rai, a scris Oana Lis pe Facebook.

După ce a fost criticată în mediul online, ea și-a șters postarea. Nu este prima oară când Oana Lis vorbește despre situația financiară dificilă prin care trece. Mai mult, de curând ea a recunoscut că mai are 15 lei pe card, iar internauții i-au dat câteva idei cu privire la ce masă ar putea încropi cu acești bani.

„Nu trebuie să vă fie rușine că nu vă ajung banii. Și nouă ni se întâmplă. Important este că sunteți o familie cinstită, unită. Încercați să luați niște castraveți, roșii, ouă și faceți o omletă repede”, a fost mesajul unui internaut binevoitor.

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