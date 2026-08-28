Câți bani a dat Gabriela Cristea pentru a slăbi 35 de kilograme. Nu mulți își permit o astfel de sumă: „Costurile sunt imense”

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Gabriela Cristea a fost sinceră în ceea ce privește felul în care a reușit să dea jos 35 de kilograme într-un singur an. Vedeta a recunoscut că a apelat la injecțiile de slăbit cu Mounjaro, iar tratamentul este recomandat și monitorizat de un medic diabetolog. Acum, ea a vorbit și despre costurile asociate acestui tratament, iar sumele ajung să fie colosale pentru un om de rând.

Gabriela Cristea a dat zeci de mii de lei pe tratamentul de slăbit Mounjaro

Injecțiile cu Mounjaro sunt tot mai populare în rândul vedetelor care vor să slăbească rapid.

Gabriela Cristea se numără printre vedetele care au recunoscut că au apelat la un astfel de tratament, pentru că ajunsese să cântărească 100 de kilograme și se confrunta cu probleme de sănătate asociate obezității, inclusiv apneea în somn, ficatul gras și un nivel ridicat al colesterolului.

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După câteva vizite la medic, ea a decis să apeleze la injecțiile cu Mounjaro pentru o perioadă de un an, timp în care a slăbit nu mai puțin de 35 de kilograme. Pe toată perioada tratamentului, ea a fost supravegheată de un specialist.

Acum, vedeta se află în etapa de menținere, iar parcursul kilogramelor date jos a fost unul dificil, dar și costisitor. Gabriela Cristea a vorbit despre cât a costat-o fiecare doză.

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„O doză ajunge de la 900 de lei până la 1.700 sau chiar 2.400 de lei pe lună. Pentru cineva care trăiește dintr-un salariu de 4.000 de lei, este imposibil. Decât să decontăm la nesfârșit medicamente care tratează doar efectul, mai bine s-ar gândi decidenții să trateze obezitatea din timp.”

Ea a recunoscut că suma este enormă pentru un om de rând, care are un salariu mediu.

„Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”, a spus vedeta. Mai mult, în decurs de un an, prezentatoarea a cheltuit câteva mii de euro pe injecțiile care au ajutat-o să slăbească.

Ce reacții adverse a avut

Gabriela Cristea a vorbit deschis și despre reacțiile adverse pe care le-a avut pe parcursul tratamentului. Ea a spus că atunci când consuma alimente nepotrivite sau când doza tratamentului era crescută, organismul ei reacționa imediat.

Printre problemele pe care le-a avut pe Mounjaro se numără și reacțiile digestive și constipația, lucru u care se confruntă și în prezent.

Ea le-a spus urmăritorilor că fiecare experiență este diferită și le-a spus celor care se gândesc să apeleze la Mounjaro că fiecare organism reacționează diferit și trebuie să apeleze la un medic care să supravegheze întreg procesul.

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