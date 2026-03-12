Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea. „30 de kilograme! Nu m-am operat!” Singura metodă care a funcționat pentru vedetă

Gabriela Cristea trece prin una dintre cele mai vizibile și apreciate transformări din ultimii ani. Criticată adesea pentru kilogramele în plus, prezentatoarea TV a decis să își schimbe radical stilul de viață, iar rezultatele sunt impresionante: a slăbit 30 de kilograme și continuă procesul.

Invitată în emisiunea „Dan Capatos Show”, vedeta a vorbit deschis despre drumul dificil, dar asumat, pe care l-a parcurs până acum.

Un proces început după retragerea din televiziune

Gabriela Cristea a mărturisit că perioada petrecută în televiziune a venit la pachet cu mult stres și un ritm de viață care a făcut-o să acumuleze kilograme în plus. Abia după ce a renunțat la programul solicitant a reușit să își acorde timp pentru ea și să înceapă transformarea.

„Mă îngrășasem foarte tare înainte să termin programul de televiziune. Am slăbit 30 de kilograme. Când am terminat programul de televiziune, da, aveam. Adică în urmă cu un an și ceva”, a spus vedeta, potrivit cancan.ro.

Fără operații, doar muncă și o echipă de specialiști

Pentru a pune capăt speculațiilor, Gabriela Cristea a clarificat că nu a apelat la nicio intervenție chirurgicală pentru a obține aceste rezultate. Ea a subliniat că procesul a fost unul complex, realizat sub supravegherea unei echipe de profesioniști.

„Nu m-am operat, dacă asta era întrebarea. Da, și foarte mulți specialiști au fost implicați”, a explicat prezentatoarea.

Vedeta a atras atenția și asupra riscurilor pe care le presupune slăbitul făcut fără îndrumare de specialitate, avertizând că astfel de decizii pot duce la efecte secundare serioase.

Mesaj ferm pentru cei care urmează sfaturi de pe internet

Gabriela Cristea a transmis și un avertisment pentru cei care se lasă influențați de recomandările neavizate din mediul online. Ea a insistat asupra importanței unui plan personalizat, realizat de profesioniști.

„Nu vă gândiți doar să slăbiți, pentru că dacă vă apucați să slăbiți prost, vă cade părul, faceți tot felul de efecte secundare. Adică făceți-o cu cap și nu vă luați după ce zic Vasilica și Monica pe TikTok. Apelați la specialiști”, a spus Gabriela Cristea.

Deși a ajuns deja la un rezultat impresionant, Gabriela Cristea a declarat că procesul nu s-a încheiat. Este în continuare motivată și hotărâtă să își atingă obiectivul final, preferând însă să păstreze discreția asupra detaliilor până când va considera că a încheiat transformarea.

„Nu o să povestesc acum pentru că încă sunt în proces de slăbire și sunt superstițioasă”, a mărturisit ea.

Transformarea Gabrielei Cristea este una dintre cele mai discutate din showbiz, iar vedeta demonstrează că disciplina, răbdarea și sprijinul specialiștilor pot duce la rezultate spectaculoase.

