Gabriela Cristea și soțul ei, criticați de internauți după o imagine cu cele două fetițe în mediul online: „Bârfitoarelor” 

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Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost criticați pentru una dintre aparițiile în mediul online. Cei doi s-au afișat alături de cele două fetițe ale lor, Victoria și Iris, moment în care internauții au ținut să le facă o serie de observații părinților.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, certați pe internet din cauza celor două fetițe

Fostă prezentatoare Tv s-a obișnuit cu comentariile răutăcioase la adresa ei, însă recent, internauții au început să îi critice și familia. Vedeta este mama a două fetițe minunate pe care le postează pe internet și cu care se mândrește. Victoria și Iris sunt doi copii normali, iar părinții lor, persoane publice, îi afișează pe rețelele sociale pentru a împărtăși cu fanii momente din viața de familie.

Așa s-a întâmplat și de data aceasta, când cei patru au apărut în formulă completă la mall. După o sesiune de shopping și joacă, cei patru au imortalizat momentul și au postat fotografia pe internet.

Totuși, comentariile au fost nemiloase la adresa fetițelor. Mulți internauți au spus că fetițele nu apar niciodată pieptănate, spunând că vedeta nu se ocupă de îngrijirea celor două.

„Fetele astea veșnic au părul aiurea. Acum, mai ales cu aceste călduri, e greu la doamna să le pună un elastic în păr?”, „Exact, cea mică tot cu părul în ochi”, au arătat câteva dintre comentarii.

Între timp, alți internauți au ținut să îi ia apărarea celor două fetițe și părinților ei, deși mulți au împărtășit aceeași părere.

„Fetele sunt tot nepieptănate.”

Sătulă de comentarii negative, o internaută a ținut să le închidă gura celor care critică două fetițe.

„Bine că le piepteni tu pe ale tale. Mi-e greață de voi, bârfitoarelor, că nu vă uitați în curtea voastră!”

Cum reacționează la critici

Nu este prima oară când Gabriela Cristea este criticată pe internet. Vedeta a fost pusă la zid în trecut pentru că vinde cozonaci, zacuscă și dulceață.

„Dragilor, am senzația că trăim în țara cu susul în jos. Vreau să vorbesc despre un subiect care mi-a atras atenția în mod deosebit în ultima perioadă, pentru că sunt foarte multe comentarii care mă blamează pe mine pentru că muncesc. Mi se pare incredibil să faci asta. Adică să-i spui unui om (…) și să mă facă în toate felurile doar pentru că muncesc. Să-i spui unui om care de dimineață, de când se trezește și până seară, când pune capul pe pernă, nu face altceva decât să alerge pentru familia lui, să-l blamezi și să arunci cu noroi în el (…) cam astea sunt cuvintele. În țara asta, fiecare este liber să muncească atât consideră de cuviință”, a transmis Gabriela Cristea pe Facebook.

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