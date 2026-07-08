Gabriela Cristea și soțul ei, criticați de internauți după o imagine cu cele două fetițe în mediul online: „Bârfitoarelor” 

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Gabriela Cristea și Tavi Clonda au fost criticați pentru una dintre aparițiile în mediul online. Cei doi s-au afișat alături de cele două fetițe ale lor, Victoria și Iris, moment în care internauții au ținut să le facă o serie de observații părinților.
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, certați pe internet din cauza celor două fetițe
Fostă prezentatoare Tv s-a obișnuit cu comentariile răutăcioase la adresa ei, însă recent, internauții au început să îi critice și familia. Vedeta este mama a două fetițe minunate pe care le postează pe internet și cu care se mândrește. Victoria și Iris sunt doi copii normali, iar părinții lor, persoane publice, îi afișează pe rețelele sociale pentru a împărtăși cu fanii momente din viața de familie.
Sătulă de comentarii negative, o internaută a ținut să le închidă gura celor care critică două fetițe.
„Bine că le piepteni tu pe ale tale. Mi-e greață de voi, bârfitoarelor, că nu vă uitați în curtea voastră!”
Cum reacționează la critici
Nu este prima oară când Gabriela Cristea este criticată pe internet. Vedeta a fost pusă la zid în trecut pentru că vinde cozonaci, zacuscă și dulceață.
„Dragilor, am senzația că trăim în țara cu susul în jos. Vreau să vorbesc despre un subiect care mi-a atras atenția în mod deosebit în ultima perioadă, pentru că sunt foarte multe comentarii care mă blamează pe mine pentru că muncesc. Mi se pare incredibil să faci asta. Adică să-i spui unui om (…) și să mă facă în toate felurile doar pentru că muncesc. Să-i spui unui om care de dimineață, de când se trezește și până seară, când pune capul pe pernă, nu face altceva decât să alerge pentru familia lui, să-l blamezi și să arunci cu noroi în el (…) cam astea sunt cuvintele. În țara asta, fiecare este liber să muncească atât consideră de cuviință”, a transmis Gabriela Cristea pe Facebook.