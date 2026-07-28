Bianca Drăgușanu critică vedetele care folosesc injecțiile pentru slăbit: „De la 180 de kilograme v-ați făcut de 50 de kilograme, sunteți niște sirene mișto”

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Bianca Drăgușanu (44 ani) a criticat dur vedetele care au ales să slăbească cu ajutorul injecțiilor Mounjaro și care, mai apoi, au afirmat că au scăpat de kilogramele în plus ținând diete.

Bianca Drăgușanu critică vedetele care folosesc injecțiile Mounjaro

Bianca Drăgușanu a atacat fără perdea vedetele din România care au slăbit cu injecțiile Mounjaro, dar care mai apoi au afirmat că au reușit să ajungă la silueta ideală cu diete și sport.

Vedeta, care a vorbit de fiecare deschis despre intervențiile estetice pe care și le-a făcut, acuză aceste persoane de ipocrizie. Pe de altă parte, Bianca spune că nu are nimic împotriva acestor injecții, dacă sunt folosite cu responsabilitate.

„Eu cred despre aceste injecții că sunt ceva mișto. Dacă le studiezi și ai nevoie, poți să ți le faci (…) De la 180 de kilograme v-ați făcut de 50 de kilograme, sunteți niște sirene mișto, dar voi ați slăbit cu două ouă fierte pe săptămână, cum să vii să mă minți?!”, a spus aceasta în cadrul unui podcast.

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Ce vedete au apelat la injecțiile pentru slăbit

Deși tot mai multe vedete aleg să apeleze la injecțiile Mounjaro pentru a scăpa de kilogramele în plus, până în prezent doar Gabriela Cristea și Andreea Popescu au recunoscut că le-au folosit pentru a slăbi, însă nu înainte de a cere sfatul medicului.

Gabriela Cristea a slăbit nu mai puțin de 30 kilograme cu ajutorul acestor injecții, dar a recunoscut că s-a confruntat și cu numeroase efecte adverse.

„Noi am slăbit cu un medicament injectabil, eliberat pe bază de rețetă medicală și care poate fi făcut doar în anumite condiții, adică trebuie să ai un istoric de efecte secundare ale obezității care să te recomande pentru acest tratament”, a declarat Gabriela Cristea într-un podcast.

La rândul ei, Andreea Popescu a slăbit spectaculos în doar patru luni, însă efectele adverse și-au făcut rapid apariția. Fosta dansatoare a mărturisit că i-a căzut foarte mult păr.

„Dacă mi-a căzut părul, nu mi-a căzut din cauza medicamentului, ci din cauza slăbitului brusc și rapid, foarte rapid, pentru că în patru luni am slăbit 17 kilograme”, a precizat ea în mediul online.

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Cât costă injecțiile pentru slăbit

Cea care a dezvăluit care este prețul unui astfel de tratament a fost Oana Lis, care a precizat că preferă să cheltuiască acești bani pentru o alimentație normală.

Soția lui Viorel Lis este de părere că sănătatea este mult mai importantă decât standardele de frumusețe impuse de social media.

„Nu vreau să mă injectez, să mă operez. În primul rând, sunt 1.200 de lei pe lună injecțiile alea, iar de banii ăia eu prefer să mănânc. Dorm bine, mă simt bine, analizele sunt bune…”, a declarat Oana Lis în emisiunea lui Dan Capatos.

Sursă foto: Instagram

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