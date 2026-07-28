Cum a reușit Magicianul Robert Tudor să ia amendă de 400 de euro în Bulgaria. A fost oprit la graniță 

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Vacanța lui Robert Tudor în Croația nu a început deloc așa cum plănuise. Magicianul a povestit că, în timp ce mergea cu mașina spre destinație alături de soția sa, a fost oprit la granița dintre Bulgaria și Serbia. Autoritățile bulgare au făcut o descoperire care i-au întrerupt acestuia călătoria.
Robert Tudor, amendă de 400 de euro
Robert Tudor a avut parte de o surpriză neplăcută în drum spre vacanța din Croația. Magicianul a fost oprit la granița dintre Bulgaria și Serbia, unde autoritățile au descoperit că avea mai multe amenzi rutiere neachitate.
”M-a oprit poliția, nu o să vă vină să credeți ce mi s-a întâmplat. Am plătit amenzi de aproape 400 euro. Mă duc cu soția în Croația și când să trec din Bulgaria în Serbia m-au oprit aici la bază și mi-au spus: «Dumneavoastră nu aveți voie să treceți pentru că aveți amenzi». Am amendă din 2024 200 euro, amendă din 2025-2026. În fiecare an, câte o amendă!”, a declarat Robert Tudor.
Magicianul a explicat că nu a avut prea multe variante și a trebuit să achite integral suma solicitată de autorități, altfel trebuia să se întoarcă din drum.
”Am stat o jumătate de oră de vorbă cu ei, am crezut că acum am avut amenzile. Aveși grijă dacă ajungeți prin Bulgaria și ați mânat cu viteză mare, cum zice bunica, nu o să vă ierte niciodată. Acestea nu cred că se prescriu. Nu m-au iertat! Ce să fac? Să mă întorc din drum? Nu!”, a mai spus Robert Tudor.
Românii care pleacă în vacanțe și aleg să treacă prin Bulgaria, trebuie să știe că se pot confrunta cu astfel de verificări, chiar dacă e vorba despre amenzi primite în urmă cu mai mulți ani.