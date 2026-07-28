Cum a reușit Magicianul Robert Tudor să ia amendă de 400 de euro în Bulgaria. A fost oprit la graniță 

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Vacanța lui Robert Tudor în Croația nu a început deloc așa cum plănuise. Magicianul a povestit că, în timp ce mergea cu mașina spre destinație alături de soția sa, a fost oprit la granița dintre Bulgaria și Serbia. Autoritățile bulgare au făcut o descoperire care i-au întrerupt acestuia călătoria.

Robert Tudor, amendă de 400 de euro

Robert Tudor a avut parte de o surpriză neplăcută în drum spre vacanța din Croația. Magicianul a fost oprit la granița dintre Bulgaria și Serbia, unde autoritățile au descoperit că avea mai multe amenzi rutiere neachitate.

După verificările făcute de polițiștii de frontieră, s-a constatat că pe numele lui existau sancțiuni primite în anii trecuți pentru abateri în trafic, care nu fuseseră plătite.

Conform regulilor din Bulgaria, șoferii care au amenzi restante pot fi opriți la frontieră și nu își pot continua drumul până când nu achită toate sumele datorate.

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Înainte să ajungă spre Croația, Robert Tudor a fost nevoit să plătească aproximativ 400 de euro. El le-a povestit urmăritorilor tot ce s-a întâmplat.

”M-a oprit poliția, nu o să vă vină să credeți ce mi s-a întâmplat. Am plătit amenzi de aproape 400 euro. Mă duc cu soția în Croația și când să trec din Bulgaria în Serbia m-au oprit aici la bază și mi-au spus: «Dumneavoastră nu aveți voie să treceți pentru că aveți amenzi». Am amendă din 2024 200 euro, amendă din 2025-2026. În fiecare an, câte o amendă!”, a declarat Robert Tudor.

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Magicianul a explicat că nu a avut prea multe variante și a trebuit să achite integral suma solicitată de autorități, altfel trebuia să se întoarcă din drum.

”Am stat o jumătate de oră de vorbă cu ei, am crezut că acum am avut amenzile. Aveși grijă dacă ajungeți prin Bulgaria și ați mânat cu viteză mare, cum zice bunica, nu o să vă ierte niciodată. Acestea nu cred că se prescriu. Nu m-au iertat! Ce să fac? Să mă întorc din drum? Nu!”, a mai spus Robert Tudor.

Românii care pleacă în vacanțe și aleg să treacă prin Bulgaria, trebuie să știe că se pot confrunta cu astfel de verificări, chiar dacă e vorba despre amenzi primite în urmă cu mai mulți ani.

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