Cine este Robert Tudor de la Power Couple. Povestea impresionantă de viață a simpaticului magician

Robert Tudor (40 ani) este singurul magician care a susținut un spectacol la Sala Palatului. Concurentul de la Power Couple România este însurat și are doi copii. Înainte de a deveni magician a avut o cu totul altă meserie, la care a renunțat când a descoperit iluzionismul.

Cine este Robert Tudor

Robert Tudor s-a născut pe 7 decembrie 1984 la București. În copilărie a fost pasionat de sport, însă nu li-a dorit o carieră în acest domeniu, ajungând agronom și actor.

Pe când se afla în școala generală, acesta a practicat caiac-canoe la un club din București, iar mai târziu a urmat cursuri de box.

La începutul facultății a descoperit magia, moment în care a decis să își construiască o carieră în acest domeniu. Astfel, în anul 2003 a obținut un certificat de pregătire la Școala de Magie din Viena, Austria.

A început cu trucuri mici de magie la pertecerile de copii, precum și la diferite evenimente private, ajugând să investească zeci de mii de euro pentru a deveni cel mai bun.

În anul 2018, Robert Tudor a devenit singurul magician care a susținut un spectacol la Sala Palatului.

Magicianul s-a născut cu probleme de auz și a avut o copilărie dificilă

Robert Tudor a povestit, în urmă cu câțiva ani, că nu aude cu urechea stângă și că s-a născut cu gura strâmbă. Asta din cauza mamei sale care, atunci când a aflat că este însărcinată, a făcut tot posibilul pentru a avorta, însă fără succes.

„Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit. Că sunt în viață acum, că stau de vorbă de cu tine… e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama. Prima dată cu lingura, să bage lingura ca să avorteze. A sărit și cu sacul de ciment în brațe de la etajul 1. Trebuia să plece cu tata cu mașina și apoi a început să plouă afară și nu mai pornea mașina. Voia să meargă să mă avorteze la o femeie care făcea chestii din astea. Așa se făcea atunci în 84”, a povestit Robert Tudor în podcastul lui Cătălin Măruță.

Magicianul a dezvăluit că nu aude deloc cu urechea stângă, aceasta fiind o consecință a încercării mamei sale de a face întrerupere de sarcină.

„Cică auzeam un pic când eram mic, dar apoi s-a agravat. Am purtat și aparat o perioadă și îmi era mai bine. Am fost la medici și am ăia dezactivați. Cică sunt niște perișori în ureche și eu nu-i mai am. (…) Era și aparatul scump și nu mi-am mai luat altul”, a povestit magicianul Robert Tudor, care și-a pierdut aparatul auditiv când făcea parte din echipa „Vocea României junior”.

Robert Tudor a avut o copilărie dificilă, însă consideră că Dumnezeu l-a adus pe lume pentru a face „lucruri mărețe”.

Robert Tudor este căsătorit și are doi copii

Robert Tudor a ales să își țină viața de familie departe de ochii curioșilor, asta până în momentul în care a ales să participe cu soția lui, Elena, la Power Couple România.

Elena Tudor îl susține pe magician în cariera lui, însă preferă să se dedice propriei afaceri, bazată pe vase pictate manual. Cei doi au împreună doi copii.

Robert și Elena Tudor fac parte din concurenții emisiunii Power Couple, sezonul 2.

„Pentru mine, acest show este mai mult decât o simplă competiție – este o oportunitate de a arăta lumii cât de puternică este legătura noastră. Magia nu este doar pe scenă, ci și în relația noastră, iar Power Couple ne va da șansa să demonstrăm că împreună putem depăși orice obstacol”, a declarat magicianul Robert Tudor, înainte de începerea filmărilor noului sezon al show-ului.

La rândul ei, Elena Tudor, susține că relația lor se bazează în primul rând pe încredere.

„Întotdeauna am crezut că o relație de cuplu puternică se bazează pe încredere, colaborare și curajul de a ieși din zona de confort împreună. Am vrut să-mi susțin soțul în această aventură, mai ales că, fiind magician, el e obișnuit să impresioneze și să surprindă prin numere de iluzionism, dar știu că adevărata magie dintre noi vine din legătura noastră”, a afirmat soția lui Robert Tudor.

