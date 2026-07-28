Ilie Năstase a împlinit 80 de ani: „La 18 ani, Țiriac m-a luat la el acasă, mi-a dat haine și m-a învățat să-mi fac nod la cravată”

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Ilie Năstase a împlinit 80 de ani pe 19 iulie. El a povestit cu nostalgie despre cariera impresionantă pe care a avut-o, dar și despre amintirile care îl leagă de personaje celebre precum Ion Ţiriac.

Ilie Năstase, amintire despre Ţiriac

Fostul tenismen a povestit cum, pe vremea când avea 18 ani, Ion Ţiriac era jucător profesionist de tenis și l-a învățat cum să își facă nod la cravată. Mai mult, milionarul i-a oferit tinerei speranțe o pereche de pantofi, un costum și o cămașă.

„Aveam 18 ani, eram campion la grupa mea și era un turneu la Sofia. Țiriac era deja jucător profesionist. Avea 25 ani. Și nu aveam cravată, costum, pantofi. M-am dus la el acasă și mi-a dat de la el. Țiriac era foarte slab când era tânăr, slab de tot. M-a învățat cum să fac nodul, apoi mi-a dat niște pantofi mai bordeaux, așa se purta atunci, un costum și o cămașă. Și am plecat la Sofia.

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În primul tur am jucat cu un bulgar, Țiriac stătea pe margine. Era 5-2 pentru mine, arbitram noi atunci, nu aveam arbitru, iar bulgarul ăla spune: „E 5-2 pentru mine!”. A tresărit Țiriac din tribună:

„Bă, nebunule, e 5-2 pentru Ilie! Ești prost la cap!? (n.r. – râde)”. El tot că nu e așa. Ne-am certat, până la urmă a venit arbitrul principal. Nouă atunci ne dădeam trei mingi vechi și ne ziceau: „Haide, dați-i drumul!”. Acum s-a schimbat. Sunt arbitrii profesioniști care merg de la un turneu la altul”, a povestit Ilie Năstase într-un interviu pentru Fanatik.

A fost certat de Nicolae Ceaușescu

Fostul tensimenă a mai povestit cum Nicolae Ceaușescu l-a certat, la prim alor interacțiune.

La Palatul Regal, când ni s-a dat Ordinul Muncii Clasa 1, nu era Steaua României, ca acum. Atunci te exceptau de taxe și primeai un

apartament.

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Am primit un apartament în Drumul Taberei, de la Armată. Mi-au spus că trebuie să vin îmbrăcat ofițer, dar trebuie să mă tund. Domnul Țiriac a venit civil. Eu m-am dus acasă și nu voiam să mă tund. Așa că mi-a prins maică-mea niște agrafe în spate. Era tot Comitetul Central acolo.

Noi eram prieteni cu domnul Maurer, s-au format două grupuri de 6-7 inși, a venit un chelner și ne-a pus într-un pahar șampanie.

Eu nu am băut până la 38 de ani alcool. Și tot venea să umple paharul. Așa că am prins curaj, a venit Ceaușeșcu cu paharul spre mine: „Te felicit, flăcăule, îmi place de tine cum joci! Un singur lucru nu îmi place”. Am zis: „Gata, acum am băgat-o pe mânecă…”. Și zice: „Nu îmi place că înjuri! Văd eu acolo pe buzele tale că înjuri”.

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Prinsesem curaj de la alcool și zic: „Tovarășul secretar, românii mai și înjură”. Mi-a tras Maurer una: „Pleacă naiba de aici! Lui Ceaușescu nu-i răspunde nimeni!”. Nu mi-a făcut nimic (n.r. – râde). Ne-am mai văzut încă o dată înaintea de finala Cupei Davis, ne-a primit el”, a povestit fostul sportiv.

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