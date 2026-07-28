Suri Cruise a renunțat la numele celebrului ei tată. Tânăra nu l-a mai văzut pe Tom Cruise de 10 ani

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Suri Cruise (20 ani) a decis să renunțe la numele tatălui ei, Tom Cruise, pe care nu l-a mai văzut de mai bine de un deceniu. Fiica celebrului actor și al lui Katie Holmes a decis ca de acum să se numească Suri Noelle, cel de-al doilea prenume al mamei sale.
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes, Suri, a renunțat legal la numele de familie al tatălui ei. Tânăra în vârstă de 20 de ani și-a schimbat numele din Cruise în Noelle, potrivit unor documente obținute de People.
În prezent, Surio este studentă la Carnegie Mellon University din Pittsburgh, Pennsylnavia, unde s-a înscris pe listele de vot. Aceasta apare pe liste ca Suri Noelle, Noelle fiind cel de-al doilea prenume al mamei sale.
„Este o perioadă fascinantă de începuturi, de descoperire de sine. Și mie mi-a plăcut enorm această etapă a vieții”, a mai spus atunci actrița.
În decembrie 2024, Katie Holmes a fost nevoită să demonteze zvonuri privind o presupusă moștenire primită de Suri de la tatăl ei, Tom Cruise. Actrița a postat pe Instagram un mesaj tranșant, calificând informațiile publicate de Daily Mail drept „complet false”: „Daily Mail, puteți înceta să mai inventați lucruri”, a scris ea, adăugând un simplu și direct ”Destul!”.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Suri, fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes