Mr. Pink, dat afară din una din clădirile închiriate în Beverly Hills. Ce se întâmplă cu averea partenerului Monicăi Gabor

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Mr. Pink, partenerul Monicăi Gabor, a fost evacuat cu scandal dintr-un spațiu de lux din Beverly Hills. Proprietarul l-a acuzat de neplata chiriei și a susținut că omul de afaceri a evitat să poarte orice fel de discuție cu el.

Mr. Pink, dat afară dintr-o clădire închiriată în Beverly Hills

Pe scena vieții de lux din Beverly Hills, Monica Gabor și partenerul său, Mr. Pink, au fost mereu învăluiți de mister. Dar sub această imagine glamour, realitatea pare să aibă nuanțe mai puțin strălucitoare. Recent, afaceristul chinez a fost implicat într-un proces ce a dus la evacuarea sediului firmei sale crypto, GreenCoin333 Inc., dintr-un spațiu situat pe faimosul Wilshire Boulevard, conform Cancan.

Ani la rând, Monica Gabor și Mr. Pink au păstrat discreția asupra vieții lor private, oferind doar frânturi atent alese pe rețelele sociale. Totuși, recent, documentele oficiale au dezvăluit că firma lui Mr. Pink, implicată în proiectul GreenCoin, a fost evacuată din spațiul comercial din Beverly Hills.

Reprezentantul proprietarului a declarat în cadrul unei ședințe oficiale a Comisiei de Urbanism că firma „a intrat în default și a trebuit să facem evacuarea”.

Potrivit stenogramelor, Mr. Pink evita discuțiile și întârzia plățile, iar încuietorile spațiului au fost schimbate după ce mai multe persoane necunoscute și vehicule au fost văzute folosind imobilul.

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Ce implicare a avut Monica Gabor în proiect

Deși Monica Gabor nu apare ca pârâtă în proces și nici ca asociată oficial a firmei, românca a fost activ implicată în promovarea GreenCoin. Proiectul promitea să revoluționeze fitness-ul printr-un sistem „Burn to Earn”, unde utilizatorii ar fi câștigat criptomonede în timp ce făceau sport.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a sprijinit vizibilitatea afacerii prin postări pe rețelele sociale și apariții la evenimente din domeniul blockchain și crypto, alături de Mr. Pink, prezentat ca CEO și președinte.

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Misterul averii lui Mr. Pink

Locuința cuplului continuă să fie învăluită în incertitudine. De-a lungul timpului, cei doi au fost asociați cu proprietăți din Malibu, dar documentele recente nu confirmă un domiciliu stabil. În schimb, adresele comerciale și litigiile pun sub semnul întrebării stabilitatea și transparența afacerilor lui Mr. Pink.

Deși Monica Gabor a ales să se retragă din spațiul public după mutarea în SUA, iar Mr. Pink este un personaj dificil de urmărit, aceste detalii recente atrag atenția asupra unui cuplu care pare să jongleze între discreție și controverse.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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