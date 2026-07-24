Arantxa Sanchez Vicario, fost număr 1 WTA, a rămas fără averea de 41 milioane dolari. Sportiva îi aduce acuzații grave fostului soț

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Fosta jucătoare de tenis Arantxa Sanchez Vicario și-a pierdut averea de 41 milioane dolari și chiar a ajuns datoare statului, după ce fostul soț i-a pierdut toți banii. Mai mult, aceasta a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare tot din cauza fostului soț, fiind acuzată de fraudă după ce bărbatul ar fi ascuns anumite bunuri și active pentru a evita plata unor datorii importante către o bancă din Luxembourg.
Cvadrupla campioană la simplu la turnee de Grand Slam, în vârstă de 54 de ani, a fost căsătorită cu antreprenorul Josep Santacana între 2008 și 2019, cu care are împreună doi copii, un băiat și o fată.
Apărând în emisiunea TV spaniolă Universo Callejo, Sanchez Vicario a spus despre fostul ei soț: „Am avut încredere în el pentru că era tatăl copiilor mei. M-am îndrăgostit orbește de el, iar el nu era persoana care credeam eu că este”.
„M-am concentrat pe tenis și nu m-am ocupat niciodată personal de finanțele mele, pentru că nu știam cum. Am avut încredere în soțul meu… Iar banii s-au evaporat. Am rămas să duc singură întreaga povară (…) Am avut încredere în el pentru că era tatăl copiilor mei. M-am îndrăgostit orbește, iar el nu era persoana care credeam eu că este”, a declarat recent fosta tenismenă, citată de The Sun.
Despre evitarea pedepsei cu închisoarea, ea a adăugat: „Nu am ajuns la închisoare pentru că plătesc 50% din câștigurile mele băncii. Mă supun, chiar dacă am fost o victimă.”
„A fost un șoc. A trebuit să merg la terapie pentru că nu-mi venea să cred. A fost ca și cum m-aș trezi dintr-un vis și m-aș fi gândit: «Nu mi se poate întâmpla mie asta»”, a completat Arantxa Sanchez Vicario.
Arantxa Sanchez Vicario a devenit campioană la 17 ani
Arantxa Sanchez Vicario a câștigat trei titluri de simplu la Openul Francez, primul la doar 17 ani. Aceasta a câștigat și US Open în 1994, pe lângă faptul că a ajuns în multiple finale la Australian Open și Wimbledon.
A ajuns pe locul 1 mondial în 1995 și și-a reprezentat țara la cinci Jocuri Olimpice.
În total, Sanchez Vicario a cucerit patru titluri de Grand Slam la simplu și a devenit una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis ale generației sale.
La Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992, sportiva a câștigat medalii de argint și bronz, atât la simplu feminin, cât și la dublu. Patru ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Atlanta, a obținut din nou medalii de argint și bronz.
Arantxa Sanchez Vicario s-a retras din tenis în 2002, la vârsta de 31 de ani. În 2015 a antrenat-o pe fostul număr 1 mondial Caroline Wozniacki.
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