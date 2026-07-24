Cum se înțelege Bianca Drăgușanu cu Cătălin Botezatu, fostul iubit, la 16 ani de la despărțire: „Eu aș face un film despre el. Sunt mândră și fericită să cunosc un om de calitatea aceasta”

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Cum se înțelege Bianca Drăgușanu cu Cătălin Botezatu, fostul iubit, la 16 ani de la despărțire. Chiar dacă povestea lor de dragoste s-a încheiat cu mulți ani în urmă, cei doi au păstrat o relație bazată pe respect și prietenie. Recent, vedeta a vorbit despre celebrul designer și l-a descris ca fiind un om disciplinat, creativ și dedicat, mărturisind că îl admiră și astăzi pentru tot ceea ce face.

Bianca Drăgușanu a spus recent cum se înțelege cu Cătălin Botezatu, fostul iubit, la 16 ani de la despărțire. Deși relația lor s-a încheiat în urmă cu 16 ani, cei doi au rămas în relații bune. Vedeta a vorbit despre fostul partener și a avut numai cuvinte de apreciere la adresa lui, lăudându-i profesionalismul, disciplina și implicarea în tot ceea ce face.

Cum se înțelege Bianca Drăgușanu cu Cătălin Botezatu, fostul iubit, la 16 ani de la despărțire

Au trecut 16 ani de când Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au pus capăt relației lor, însă cei doi au rămas în relații bune. Ea a vorbit recent despre fostul iubit și a avut doar cuvinte de apreciere la adresa lui, după ce a participat la unul dintre evenimentele organizate de celebrul designer.

Vedeta a spus că s-a bucurat să vadă că el a rămas la fel de implicat în munca sa și că fiecare eveniment pe care îl organizează este pus la punct în cele mai mici detalii. Ea a remarcat felul în care celebrul creator de modă coordonează totul, de la prezentarea modelelor până la alegerea muzicii, considerând că fiecare element este atent pregătit.

„Am fost foarte fericită să văd că a rămas la fel de bun în tot ceea ce face. A fost un eveniment reușit și toate evenimentele lui sunt reușite. El este genul de organizator cap-coadă. De la mersul modelelor și interpretarea lor pe scenă, la muzică… Totul. Totul este o întreagă enciclopedie. Eu aș face un film pe Netflix despre el. Eu sunt mândră și sunt foarte fericită să cunosc un om de calitatea aceasta.

Este un om disciplinat, este un exemplu pentru mine. Este extrem de creativ și cred că nu s-a născut în țara potrivită. Dacă se năștea altundeva pe planeta asta, cum ar fi America, el era legendă. Cu toate că este legendă și pentru noi. Eu îl admir foarte mult. Cătălin are numai calități! Este un om foarte muncitor. Am avut proiecte în care am lucrat împreună. Dacă vă aduceți aminte am fost prima Burlăciță din România și era atât de punctual și de implicat în tot ceea ce face… Eu nu am mai întâlnit o persoană așa cum este Cătălin”, a mărturisit vedeta pentru viva.ro.

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Bianca Drăgușanu: „Îmi place chiar și atunci când este nervos”

Săptămâna trecută, Bianca Drăgușanu a mai făcut câteva declarații despre Cătălin Botezatu. Vedeta a avut de spus doar cuvinte de laudă la adresa creatorului de modă.

„Eu cred că nu se mai naște altul ca el. Este un om foarte disciplinat, foarte corect, foarte creativ. Se implică în tot ce face, are o mulțime de calități. Îmi place chiar și atunci când este nervos. Înjură foarte tare, nu se repetă. Am învățat foarte multe lucruri de la el”, a mărturisit ea atunci, pentru Spynews TV Live.

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De-a lungul anilor, cei doi foști parteneri de viață au rămas apropiați, deși au fost într-o relație care s-a sfârșit. Cu toate acestea, ea nu ezită să vorbească despre designer.

„Este un om atât de talentat și se reinventează. În fiecare an e tot mai mișto. Aparițiile lui sunt memorabile. Eu îl stimez și îl apreciez foarte tare, mai ales că este un om pe care te poți baza. În momentul în care eu am avut nevoie de el… surpriză, m-am putut baza pe el”, a mai adăugat Bianca Drăgușanu.

Foto: Instagram/ Facebook

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