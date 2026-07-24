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Maria Covasa și Daniel Ungureanu, din nou față în față, la Insula iubirii – Reuniuni. Ce s-a întâmplat când în platou a apărut iubita fostului concurent

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Maria Covasa și Daniel Ungureanu s-au întâlnit din nou față în față, la Insula iubirii – Reuniuni. Deși au ieșit la iveală detalii spumoase despre apelurile telefonice secrete și încercările de împăcare de după show-ul de la Antena 1, atenția tuturor s-a mutat rapid când partenera actuală a bărbatului și-a făcut apariția, transformând o posibilă confruntare aprinsă într-o lecție deplină de eleganță și maturitate. Iată ce s-a întâmplat când în platou a apărut iubita fostului concurent!

O revedere plină de momente neașteptate a avut loc în platoul emisiunii Insula iubirii – Reuniuni, unde Daniel Ungureanu și Maria Covasa s-au reîntâlnit la două sezoane de la despărțire. În timp ce au ieșit la iveală detalii picante despre încercările eșuate de împăcare de după filmările din Thailanda, adevărata surpriză a serii a fost apariția noii partenere a bărbatului, care a schimbat complet dinamica dintre cei.

Maria Covasa și Daniel Ungureanu, din nou față în față, la Insula iubirii – Reuniuni

Fanii emisiunii Insula iubirii au avut parte de o premieră plină de emoție și momente neașteptate. Formatul special Insula iubirii – Reuniuni a debutat aducându-i în luminile reflectoarelor pe partenerii din al optulea sezon al show-ului filmat în Thailanda.

Deși au pornit în aventura televizată ca un cuplu sudat după jumătate de deceniu petrecut împreună, drumurile lor s-au separat definitiv la finalul filmărilor. Atunci, Daniel Ungureanu s-a îndreptat spre casă alături de ispita Mădălina, pe când Maria Covasa a ales să se întoarcă neînsoțită.

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Odată ajunsă în emisiune, fosta concurentă a surprins prin look-ul nou și starea de spirit excelentă. Ea a povestit că, după revenirea din Thailanda, fostul ei partener a insistat intens pentru a relua povestea de dragoste, apelând-o frecvent de pe diverse rețele sau telefoane. Cu toate acestea, atitudinea lui oscilantă și hotărârea ei fermă de a pune capăt definitiv relației au făcut imposibilă o împăcare.

„O perioadă au fost șicanări. El nu a putut să accepte că acolo s-a terminat și cred că spera să ne mai împăcăm. Mă căuta, mă suna de pe diverse numere. Uneori îmi vorbea frumos, alteori mai puțin frumos, depinde cum se trezea. Erau reproșuri, pentru că totul era încă proaspăt. Eu, când am pus punct, am știut că s-a terminat acolo. Nu mi-am dorit împăcarea. Consider că a fost o relație toxică și mi-am dat seama că vreau mai mult de la viață. Îmi doream ceva diferit de la o persoană. Datorită experienței am învățat să prind putere și am înțeles că oamenii nu sunt întotdeauna ceea ce par”, a povestit Maria Covasa.

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Revederea celor doi a adus zâmbete sarcastice și schimburi de replici spumoase. Bărbatul a susținut că privește acum lucrurile cu mai multă maturitate și că își consideră fosta parteneră doar o simplă cunoștință.

Mai mult decât atât, fostul concurent de la Insula iubirii a explicat motivele pentru care legătura cu fosta ispită s-a destrămat rapid, menționând gelozia excesivă și neînțelegerile apărute pe parcurs.

„O văd ca pe o amică, ca pe o prietenă (n.r.: pe Maria Covasa). Am fost Dany Boy, acum sunt Daniel, preacumințitul Daniel. Sunt mult mai calculat, mult mai cuminte și mai relaxat.

Relația cu Mădălina nu a mai mers. Pur și simplu mi-am dat seama că nu aveam ce să caut în relația aceea. A fost o situație complicată. Mădălina era foarte geloasă, au fost multe lucruri care s-au întâmplat, dar s-au rezolvat. Ce mai contează acum?”, a mărturisit Daniel Ungureanu.

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Ce s-a întâmplat când în platou a apărut iubita fostului concurent

Momentul culminant al ediției difuzate la Antena 1 a fost intrarea în scenă a iubitei lui Daniel Ungureanu, pe nume Raluca. Deși publicul se aștepta la scântei și confruntări aprinse, întâlnirea dintre fosta și actuala parteneră a fost surprinzător de liniștită.

Cele două femei au dat dovadă de multă atenție, purtând un dialog liniștit și arătând respect una față de cealaltă. Atitudinea matură a fostei concurente a confirmat că anii trecuți de la filmările din Thailanda i-au adus liniștea interioară și că a lăsat complet în urmă trecutul amoros.

Foto: Facebook

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